AI股升評 外資火力全開 一山還有一山高，還是即將見頂？

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／林麗雪】

外資調升ＡＩ供應鏈個股的動作百花齊放，不管個股業績成長是正在進行式、還是未來式，外資券商投研雷達全面點兵，都讓ＡＩ股投資熱度不易降溫。

大資本投資的ＡＩ基礎建設，只有資金雄厚及技術到位的大廠才有實力參與，而外資在全球產業鏈研究資源向來豐沛，相較許多本土研究機構得天獨厚，在ＡＩ產業的分析更能發揮得淋漓盡致，加上外資擁有撼動市場的龐大投資部位，近期全球ＡＩ股股價奔馳，外資券商大動作調升目標價，是幕後主要功臣，這波由外資發動推波助瀾的力道，只要未停歇，全球ＡＩ股後市就欲小不易，跟著外資報告交易ＡＩ股，不能僅僅只是看目標價而已，其背後的產業邏輯更值得細細探究。

今年以來，外資券商針對ＡＩ股喊水會結凍，從第三季的ＰＣＢ族群，領頭羊大廠台光電短短五個月大漲一倍有餘，並衝上一三九○元的高價，緊接著台達電在七月份開始起漲，短短四個月大漲一．五倍，並衝高至一○八五元，兩檔個股一路飛升，都拜外資的目標價調高之賜，至今外資券商對台達電的看好度仍高漲，摩根士丹利最新報告更將其目標價再度調升至一二八八元。

鴻海四百元具劃時代意義

大型股要在短時間內獲得外資連續性的目標價調升通常不易，但ＡＩ帶動大型股出現結構性的營運轉變，也不得不讓外資在ＡＩ股都已經處於不算便宜的狀態下，依然能夠瘋狂調升目標價。

十月中旬外資的目標價調升潮，從重量級的ＡＩ伺服器組裝廠鴻海率先發動，在ＡＩ伺服器業務高速成長下，同樣是重量級外資券商高盛證券，將台股市值排名第二大的鴻海股價目標價大舉調升至四○○元，不僅對台股後市具劃時代的意義，對整個ＩＴ供應鏈也是非同凡響。

高盛考量，鴻海在ＡＩ伺服器的帶動下，正進入一段快速的獲利成長期，更重要的核心思維是，該機構認為鴻海已不只是單純的組裝廠，而是透過全球化生產布局，能長期穩定取得訂單，相信龐大的ＡＩ伺服器業務，將同時改善鴻海的營益率及淨利率，並讓鴻海逐步和已進入成熟市場的３Ｃ市場脫鉤，轉向獲利成長動能更強的資料中心市場，產品營運結構的大幅轉變，有利於驅動市場重新評價鴻海。

尤其在ＡＩ伺服器大量出貨的貢獻下，高盛預估，未來幾年鴻海ＥＰＳ的成長曲線將脫離過往的持平節奏，今年預估鴻海ＥＰＳ可達十二．○九元，明年將大舉躍升至十九．○六元，後年則可望賺逾二個股本，鴻海大象跟著跳舞，也拉動台灣整個ＩＴ產業鏈。

ＯＤＭ被調升 供應鏈跟漲

鴻海之外，ASIC伺服器ＯＤＭ大廠緯穎也獲高盛證券將其目標價一口氣調升至六○○○元，較調升當日的股價，潛在上漲空間高達五成，此報告一出，緯穎股價一口氣衝破四○○○元大關之上，半個月過去股價持續堅挺，另包括麥格理證券及大和國泰證券也分別調升緯穎目標價至五七○○元及五一二○元，市場一致共識緯穎股價有站上五千的實力。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2377期；訂閱先探投資週刊電子版

