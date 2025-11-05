謝金河：AI的股票沒有封頂 記憶體掀起世紀大行情

【文／謝金河】

十月股市收月線，漲幅前幾名的市場，赫然發現與先前我說的半導體關鍵五國有非常近似的關係，從這個線索來看，ＡＩ的晶片革命正從GPU、ASIC，進化到HBM，甚至HBM催生者金正鎬預告二○二七到二○二八年以Flash為主的HBF會正式問世，帶來更新的衝擊。

十月全球股市漲幅第一名是南韓股市大漲十九．四四％，今年從二二八四．七二漲到四一四六．七二的歷史新高，今年已經拉出七成以上的漲幅，但是在海力士、三星帶動下，南韓股市不斷奔馳前進，上個禮拜APEC在慶州舉行，李在明是東道主，南韓抓到機會展現實力，連黃仁勳也到南韓和李在鎔、現代汽車老闆一起吃炸雞。

日美測試龍頭大展神威

但更吸睛的焦點是川普的亞洲行，這回剛剛當選首相的高市早苗把川普招待得龍心大悅，高市很清楚說出日本增加軍備，在日美同盟中展現美國得力幫手的企圖心，她對台灣安全非常重視，同時也努力想讓日本半導體重建，一九八六年之前，日本是全世界的半導體大國，在一九八六年美日半導體協議，美國對日本課重稅後，日本半導體逐漸式微，這次高市拜相，日本軍工股大漲，另一個是日本半導體供應鏈相關族群股價大漲，最具威力的是全世界最大測試設備龍頭愛德萬測試（Advantest）股價從四七○三大漲到二三六七五日圓，愛德萬拉出四○三％的漲幅；另一個是美國測試大廠泰瑞達也從六五．七七美元大漲到一八五．九一美元，大漲一八二．六七％。

愛德萬與泰瑞達都是測試機台的領導者，經過測試機，後段是分選機，在SLT部分，鴻勁與致茂都有一席之地，今年鴻勁從五七○元漲到二五三○元，在未上市之前，市值已衝到四○八八億，這是台股市場非常罕見的現象，鴻勁在測試分選機扮演非常重要角色，營收仍在逐月創新高，前九月營收二○九．九五億元，年增率一六二．四％，上市後外資、投信法人一定會積極布建持股，而且立即成為台灣五○標配，未來角色非常值得注意。致茂也因為SLT切入輝達供應鏈，股價一下子跑到八四○元，今年測試機大放異彩，封測產業也出現巨大變化。

十月三十一日，日月光投控漲停，收在二四七．五元，市值跑到一．○九四五兆，已經逼近廣達成為台股第七大市值企業，力成、京元電、矽格、欣銓紛紛跳出來，這一輪封測產業也出現歷史上的大時代。

鎧俠寫下記憶體傳奇

日本股市今年誕生一匹醒目的黑馬，生產NAND Flash的鎧俠從一四四○日圓漲到一一一一○日圓，股價大漲六七一．五三％，這可能是今年全世界最會漲的飆股，今年全世界的重心全在記憶體，最早發動的是海力士的HBM，在ＡＩ的算力堆疊中，HBM角色愈來愈吃重，HBM供不應求，市占率最高的前三大供應商海力士、美光、三星都把傳統記憶體產能移向HBM，海力士最近宣布二○二六年產能已經被綁定銷售一空，現在大宗產能移向HBM，這也造成更低階的DDR3、DDR4到DDR5產能的吃緊，位居最核心的海力士從七三一○○韓元一口氣漲到五六五○○○韓元，市值推進到三七九兆韓元，成為南韓第二大市值企業，海力士也帶動三星的股價從四九九○○漲到一○六○○○韓元，海力士及三星成了南韓股市年漲幅拔尖的兩支奇兵。