航太軍工業績＆股價遊刃有餘

【文／魏聖峰】

航太軍工股交出的業績表現都不錯，奇異航太、雷神的商用航太業績搶眼，洛克希德馬丁、諾斯洛普的業績表現強勁，都讓航太軍工股看好營運前景。

國際股市在歷史高檔發布財報最容易引來市場對財報內容嚴格的要求，尤其在本益比都不低的情況下發布財報，只要財報或財測內容有瑕疵，往往容易造成股價的大震盪。最近科技股的特斯拉、Netflix和德州儀器發布財報後股價都明顯下跌，僅Lam Research公布財報後股價上漲。但藍籌股發布財報後，股價普遍正面表列，讓道瓊工業指數維持創新高的表現。

值得留意的是，國防航太股這段近期公布財報後股價維持高檔震盪，奇異航太、雷神、諾斯洛普和洛克希德馬丁普遍公布強勁的獲利內容，雖然股價不見得都往上再衝一波，至少都維持高檔震盪，凸顯市場對國防航太類股未來業績有高度期待。

科技股受惠ＡＩ強勁成長，今年以來Nasdaq指數的累積漲幅已超過二○％，而Nasdaq 100指數（市值前一百大成分股）今年來的漲幅也超過二二％，推升Nasdaq指數本益比超過三三倍，預估本益比也有二七．五倍。Nasdaq指數的本益比高於S&P 500指數和道瓊工業指數。這些現象說明了科技股整體本益比較高，在資金環境沒有增加前提下，華爾街市場檢視科技股的財報內容趨於嚴格。即便企業交出的財務數據符合市場預期，但只要財報內容或財測有瑕疵，股價就容易大震盪。

Netflix股價利多出盡

以影音串流業者Netflix為例，股價在六月三十日創下一三四一．一五元歷史高價後，在高檔橫盤超過三個月。財報公布之前的今年以來股價累積漲幅接近四成，本益比超過四八倍。這次財報出來後，僅有營收符合市場預期，ＥＰＳ和營益率均低於先前預期，主要是受到巴西稅務爭議產生的非預期費用，造成營益率僅二八％，不如先前預期的三一．五％。不過，Netflix重申對明年年營收持續成長、毛利率擴大和自由現金流增加有很大的信心。上季Netflix自由現金流量為二六．六億美元、高於市場預期，比去年同期增加二一％，強大的自由現金流量將使Netflix的財務體質更強大。Netflix在美國和英國等主要市場的觀眾觀看時間占比創下新高，其中美國達到八．六％，英國九．四％。觀眾觀看時間占比上升，觀眾對節目內容黏著度增加，自然會帶給Netflix更好的回饋。

這次Netflix雖然未公布廣告收入數據，但執行長Greg Peters表示，這次該公司廣告收益創下單季歷史新高，有機會在今年度實現廣告收益超過一倍的目標。Netflix也正在積極利用生成式ＡＩ技術來優化廣告內容，強化這方面的收入成長。由此看來，即便Netflix這次財報公布後造成股價下跌，或許有機會造就未來股價下跌時可能的買入點，畢竟Netflix對全年以及明年業績看法樂觀。

ＩＢＭ股價先跌後彈

ＩＢＭ今年以來股價累積漲幅超過三成，股價也在歷史高檔附近震盪。這次ＩＢＭ公布的營收和ＥＰＳ均超過市場預期，該公司自由現金流量達七二億美元，還創下單季歷史新高。ＩＢＭ上修全年營收預測，全年自由現金流量從原來的一三五億美元上修到一四○億美元。就在一切財務數據都表現不錯下，華爾街市場卻擔心在Red Hat和混合雲業務的未來成長性趨緩感到擔憂。