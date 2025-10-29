百和興業 明年獲利將大躍進

【文／林麗雪】

一六年跨入鞋面料市場，一度因疫情認證停擺，致營運低谷許久，但百和興業苦守寒窯十年有成，品牌大廠訂單已愈來愈穩定，鄭國期許明年獲利重回歷史高峰。

製鞋業景氣回升了，「過去一個月，品牌大廠已經在追加鞋面料訂單，從原本的三○萬碼增加到五○萬碼，明年度的預告訂單，本來是五○萬碼，現已增加到七○萬碼」，苦心耕耘鞋面料市場多年的百和興業ＫＹ董事長鄭國難掩興奮地說，最近訂單增加，是市場旺季需求驅動，也是對等關稅衝擊後的延遲拉貨效應，品牌客戶都在正常下單了，鞋業第四季不會差，加上世足賽備貨潮啟動，對營運絕對加分，製鞋業谷底真的過了，明年越南百宏營運將以逾五成的幅度高仰角成長下，營收及獲利也將大躍進！

百和興業從黏扣帶、織帶（鞋帶）、鬆緊帶等輔料起家，一六年才進入鞋面料市場，在輔料領域，百和興業一直是產業的領頭羊，但在面料市場，相較中國同業進入晚，囿於研發初期客戶下單量能無法放大，加上越南百宏建廠、設備的龐大投入，導致百和興業近年營運效益無法展現爆發力。

越南百宏大擴產因應訂單

百和興業計畫投入面料的隔年，就設立越南百宏廠，並在一八年量產，鄭國無奈地說，一九年剛準備驗證，結果碰到疫情，中間停擺了三年，直至二二年，品牌廠及製鞋代工廠才正式通知供應鏈可以跟越南百宏接觸，客戶的測試下單才陸續進來。

「測試下單的一、二年後，客戶才會將量體比較大的產品交由百宏配合，現在客戶的認同度非常高，尤其越南百宏是唯一在越南可以一條龍大量生產的面料工廠，客戶下單愈來愈穩定」，鴨子划水多年後，鄭國很有信心的說，國際品牌廠及Ｔ１代工廠為了避免洗產地的風險，預期將會加大在越南當地的採購力道，加上製鞋業現在的下單周期一直在縮短，從五年前的預告訂單多以年為單位，到三年前變成季訂單，一年前又縮短變成月預告訂單，供應鏈如果沒有就地服務的能力，根本來不及因應，這對可以一條龍生產的越南百宏來說，是非常有利的。

鄭國分析，近幾年製鞋市場變化很大，以前常規品項占比很高，但現在創新的速度要更快，目前越南及印尼占整體鞋業生產基地總量已接近八成，本地及在地化的即時採購相形重要，加上強調設計及功能性的新品牌快速竄起，這都需要少量多樣設計、且要快速反應，這就是面料廠很大的商機。

營運已出現結構性轉變

過去一段時間，儘管關稅衝擊，百和興業仍花很大的力氣在投資越南百宏，今年產能較去年已增加七成，明年的量體則會較今年再增加一倍以上，今、明年較過去幾年擴產將達二倍，無非是看好未來三～五年龐大的越南在地供應需求。