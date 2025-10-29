【文／黃冠豪】

毛利率近六成、稅後淨利率近四成，今年ＥＰＳ上看六個股本，全球高端晶片終端測試設備市占率超過七成，鴻勁將於十一月風光上市。

一九九九年成立的鴻勁科技，發展測試相關機械設備，以自動測試分選機（Test Handler）為基礎，一五年更名為鴻勁精密，二四年十月底登錄興櫃，今年十月二十八日召開上市前業績發表會。今年上半年營收一二八億，是過去一整年的營收，累計前三季營收達二一○億，年增一三二％，上半年毛利率五八．八％、稅後淨利率約三九．五％，全年ＥＰＳ上看六○元，到底鴻勁有什麼利基，十月金融家考察團帶您一探究竟！

ＦＴ自動測試分選機

晶片在封裝廠完成之後，出貨到系統廠進行組裝之前，都需要經過終端測試（Final Test; FT）、系統級測試（System Level Testing; SLT）。以身體健康檢查比喻，ＦＴ像是針對某項器官最終檢查、ＳＬＴ像是全身健康檢查，要先經過ＦＴ再到ＳＬＴ，若晶片出貨良率很成熟，最終可以不用ＳＬＴ。

鴻勁主攻的設備是ＦＴ，國際上的競爭對手有美商Cohu、中國長川等；將已封裝好的ＩＣ或元件，從料盤取出，送到預熱、預冷盤上，接著再送到測試座（socket）上，讓ＡＴＥ（自動測試機）執行電性量測，最後就是區分良品和不良品；總結來說，ＡＴＥ負責「量測」，Handler負責「送、夾、控溫、分揀」；前者有穎崴、精測、晶片廠等，鴻勁專精的技術在後者。

至於ＳＬＴ，鴻勁在台灣主要的競爭對手有致茂，和日商愛德萬（Advantest）、美商泰瑞達（Teradyne）既競爭又合作，鴻勁在全球前三大的分選機廠商中，主動式溫控分選機、系統（Active Thermal Control; ATC）有超過七成以上的市占率。十月初，矽格向愛德萬取得機器設備和零配件七批，金額約八．八七億，鴻勁表示，不論是ＳＬＴ還是ＦＴ，高端的設備價格都不便宜，主要還是看規格。

現在一季鴻勁可以出貨五八○台設備，量產機出貨約兩個月，若是客製化生產，需要四到六個月，備料的時間需要更長，鴻勁員工約有六三○名，超過一半都是研發人員，剩下的業務勤走客戶端，了解客戶客製化的需求，才能提前將產品設計好。大客戶包括輝達、AMD、蘋果、高通、聯發科、博通、AWS等業者，董事長謝旼達早自一九九○年就投入記憶體、半導體設備領域，待過多家設備廠，在創業前，他是台灣暹勁機械設計部門團隊成員。

公司核心：主動式溫控

鴻勁的技術核心，是在主動式溫控系統（Active Thermal Contro; ATC），分為低溫、常溫、高溫，範圍涵蓋攝氏零下八○度到攝氏一七五度，有水冷、氣冷、冷媒等溫控方案，加上水冷板零件（Cold Plate），打造完整的晶片測試解決方案。在測試時會使用溫控系統改變托盤、探針的溫度，用來測試晶片的效能。發言人翁德奎表示，過去二、三十年，日本和德國廠商稱霸晶片測試設備領域，鴻勁一開始就切入差異化產品，十年前就領先同業切入「主動式溫控系統」，和美國、以色列、歐洲、大陸客戶共同開發。

