瘋狗浪行情 高還要更高

【文／方亞申】

美國四大指數持續創高，台股也創下28196.33的驚人高點，主要焦點依舊是AI伺服器及零組件，尤其近期焦點從記憶體連動到被動元件上漲，未來金融及塑化股或有間歇性補漲機會。

最近美國企業公布財報及股價表現，與前周輝達、OpenAI、甲骨文、超微等形成「投資─需求─再投資」的ＡＩ永動機投資股價表現大震盪類似。

美主導金融市場從從容容

部分企業如德州儀器、網飛（Netflix）表現不如預期股價大跌；但企業獲利預估仍有近雙位數成長，四大指數再創歷史新高，記憶體美光、希捷以及韓日的三星、海力士、鎧俠股價依舊創高。未來一周美國重量級科技股如臉書、微軟、谷歌、亞馬遜及蘋果等將公布季報，且十月三十日聯準會開會，是否降息市場拭目以待。

還有十月三十一至十一月一日將在韓國召開APEC會議，川習預期將相會，台灣一定是談判籌碼之一，這一連串變數加上股市從四月以來上漲已超過五個月，的確令市場居高思危，所以指數大幅波動，大致上美股只要四大指數月線不破，在川普高喊關稅有利股市作多下，多頭趨勢不變。

近期不少ＡＩ公司大舉相互綑綁投資，臉書、微軟、谷歌、亞馬遜、蘋果公布財報後對後市相互投資進一步看法值得參考，目前很明顯的是鎖定ＡＩ基礎建設以及下一代ＡＩ晶片，能否延續科技股行情乃重中之重所在。

客觀來說，月底聯準會開會，先前主席已表示將停止從市場縮表，雖說九月消費者物價指數反彈至三％，但一般預期將降息一碼，而川普以關稅威脅利誘國內外大廠回美國投資，的確有利美國資金水位提升；這次帶動景氣就是ＡＩ投資、運用所刺激，四月以前費半指數一度累計大跌超過二成，如今卻逆轉進而大漲四成，漲幅超過中、港，美國主導金融市場力量還是很強。

目前統計標普ＰＥ約達二三倍，距離近十年或更長期間平均值大約在十六至二○倍，高出不少；不過若有利條件，如利率下降、盈餘大幅上調，ＰＥ有可能向二五至三○倍甚至更高移動，所以說目前市場還不算太危險。

當然這次道瓊、標普、那指及費半創歷史新高，其中標普漲幅中科技七雄大約占有近四成左右推力貢獻，低總市值的英特爾及超微更是翻倍上漲。全球記憶體三大廠美光、三星、海力士今年以來也分別大漲一六○％、九二％及二○七％。這些個股續航力是否持續，將是焦點。而道瓊創高焦點在於金融股，包括高盛、摩根大通、花旗銀行等今年漲幅皆超過三成。

另一方面，以過去十年來看，那指十一月份上漲機率是一年當中最高，高達六九％，其次是十二月、一月及三月。費半也是十一月上漲機率最高，達八一．二五％，非常類似台股十二月上漲機率。至於標普，十二月以及十一月是一年中上漲機率前兩名，各高達七七．八％及七二．二％，也可以說十月底買進標普指數，至年底前勝率很高！選股自然是以表現最強勢者為主！市場擔心美國科技公司對ＡＩ是否真心投資？其實看看台灣出口就知道。

ＡＩ伺服器熱度不退

經濟部統計處公布九月外銷訂單金額為七○二．二億美元，年增三○％，不僅創下歷史新高，更是首度站上「七百億美元」，一舉成為「最強Ｑ３」、「最強前三季」，二五全年外銷訂單也有望再刷新高。

據統計處預估，十月外銷訂單落在六八六億至七○六億美元，年增二三．七％至二七．三％，仍有望再站上七百億美元大關，持續在歷史高峰附近。主要接單貨品方面，這次優於預期是受到消費性電子產品及ＡＩ熱潮兩大挹注所產生。資通信產品受惠於人工智慧及雲端產業需求強勁，訂單金額為二三四．三億美元，較九月增三七．三％，較去年同月增三三％；電子產品因人工智慧、高效能運算等應用持續擴增，訂單金額為二七七．三億美元，較九月增十一．五％，較上年同月增四五．九％；雙雙拿下單月新高。台灣外銷訂單異常亮麗，主要就是拜ＡＩ之賜！且出貨中價格較高的GB300正加速提升，所以拉抬外銷訂單金額。

