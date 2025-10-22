快訊

作家蔡璧名病逝 曾罹癌以中醫武術調養…生前給4叮嚀

中職／台灣大賽大延期 G4改26日、G5起27日依序開打

台鐵平溪線路基流失停駛 明啟動公路接駁

普發現金 觀光、餐飲笑開懷

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／黃俊超】

立法院正式三讀通過全民普發現金一萬元，整體發放作業預計將於十一月上旬啟動，相關民生產業可望受惠。

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案，已順利過關、經總統公告，依規定將在預算公布後一個月內啟動發放作業，並於七個月內完成全民普發，比照二三年發放六○○○元經驗，提供五種管道，其中直接入帳率先啟動，對象已領取勞保年金、國民年金、老農津貼等特定政府補助族群，預計約四二五萬人受惠，第二批則是透過網站登記後匯入帳戶，預估達九三五萬人、占最大宗。

一次性題材刺激

中央銀行在九月的理監事會議上表示，上半年經濟成長率六．七五％優於預期，下半年持續受惠ＡＩ等新興科技應用需求強勁，帶動出口成長，民間投資亦擴增，惟民間消費成長趨緩，預估下半年經濟成長率為二．五一％，並上修全年經濟成長率至四．五五％，展望明年，新科技應用需求可望續旺，惟美國關稅政策抑制全球貿易量成長，加上基期墊高，預期出口與民間投資成長將減緩，但民間消費可望回溫，預期經濟成長率溫和成長二．六八％。

亞洲開發銀行預估今年台灣經濟成長率為五．一％，中華經濟研究院上調至五．四五％，並表示經濟表現優於預期，成長動能內外皆溫，維持審慎樂觀態度，且全年消費者物價指數開高走低，年增率唯一．八一％。

普發現金是典型的擴張性財政政策，目的在於刺激民眾短期消費力，稅收紅利全民共享，尤其對低收入家庭而言，可稍微緩解物價壓力、補貼生活支出，莫忘世上苦人多。

台灣曾於○九年發放三六○○元的消費券，但由於超過六成用於取代原本就打算進行的消費活動，因此未能明顯提振消費市場，二三年普發現金六○○○元，則帶動ＧＤＰ成長○．三個百分點，而此次普發一萬元，國發會預估可望貢獻ＧＤＰ約○．四一五個百分點，然而實際上仍須觀察替代性消費與存錢的比重，若能進行非日常消費，則會有更佳的帶動效果。

國際旅展搭配年底旺季

發消費券與發現金效果存在差異，現金的效果當然會比較好，參考二三年時對股市的影響，政策發酵初期包含觀光、餐飲等產業，營收與股價都有一定程度的正面成效，不過利多兌現後，股價出現獲利了結賣壓，而對於零售通路業者也帶來挹注，然而短暫刺激並不會帶動企業本質出現趨勢性變化，表現相對溫和。產業股價波動的差異，主要架構在於籌碼與市場情緒驅動之上。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2375期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊

追蹤

延伸閱讀

受惠於 AI 供應鏈的出口貢獻 星展上修今年 GDP 成長至5.6%

中第3季GDP增4.8% 增速放緩…暗批「美濫施關稅」所致

中國公布「三季報」 外媒熱議：對發展中國家出口激增

越南GDP全球排名5年躍8位 臨人才與數位轉型挑戰

相關新聞

稀土武器化 台股誰能繞過禁令

中國一紙升級的稀土禁令，牽動全球科技命脈，大國被迫加速去中國化和重振稀土產業鏈，台灣不少廠商擁有回收技術優勢，能否在資源戰中突圍？

普發現金 觀光、餐飲笑開懷

立法院正式三讀通過全民普發現金一萬元，整體發放作業預計將於十一月上旬啟動，相關民生產業可望受惠。

神山×矽盾 Q4新主流登場

台積電第三季營運再創新高，為加權指數多頭的定海神針，美國進入超級財報月，台灣也將陸續公告財報，在匯率干擾暫歇的狀況下，整體營運亮眼成績可期。

謝金河：鎂光燈只照在舞台正中央

今年台股在川普驚嚇中，四月九日一度慘跌到一七三○六．九七，投資人經歷連三天下跌都臉色慘白，不過川普祭出多項緩解的談判，全球股市又紛紛創新高，台股越過二四四一六之後，很快又寫下二七七六八．二七的歷史新高，但多數投資人會慨嘆，台股好像只集中在台積電、台達電及台積電供應鏈或ＡＩ相關的個股上，這是ＡＩ新革命帶給世界的新撞擊。

輝達押寶800V 掀起AI能源戰

AI資料中心建設規模龐大，電力需求直線式攀升，黃仁勳呼籲資料中心自建發電設施尋找供電解方，輝達OCP同時推動800VDC電力基礎架構，啟動雲端到電網協作的新時代。

日股慶祝行情 盤點強勢股 安倍經濟學2.0呼之欲出

高市早苗政策將延續安倍經濟學，擴大財政政策、日圓貶值策略、憲法修正案等，激勵日本股市表現強勁，但也要提防漲多後的回檔風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。