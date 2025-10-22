神山×矽盾 Q4新主流登場

快訊

【文／黃俊超】

台積電第三季營運再創新高，為加權指數多頭的定海神針，美國進入超級財報月，台灣也將陸續公告財報，在匯率干擾暫歇的狀況下，整體營運亮眼成績可期。

晶圓代工龍頭台積電法說會重磅登場，第三季營運再創歷史新高。受惠AI/HPC與車用晶片需求強勁，合併營收為九八九九．二億元，季增六％、年增三○．三％，稅後純益四五二三億元，ＥＰＳ十七．四四元，季成長十三．六％、年增三九．一％，毛利率五九．五％、營益率五○．六％，主因為成本改善、匯率優於預期與產能利用率提升所帶動，實際毛利率甚至較原先預估高標再高出二○○個基點。

台積電第三季營運創高

雖然因為海外人力成本，帶來稀釋毛利率的影響，不過隨著整體規模擴大，預估下半年稀釋近二％、全年僅影響一～二％，低於原先預估，未來數年早期階段維持在二～三％，後期擴大至三～四％。董事長魏哲家表示，全年營收若以美元計價，年增幅可望達「三○％中段班」，ＡＩ需求依舊旺盛，客戶行為未改變。

三奈米製程出貨占晶圓銷售金額二三％，五奈米製程三七％、七奈米製程則為十四％，整體來看，先進製程營收達到全季晶圓銷售金額的七四％，二奈米製程則將於本季稍晚進入量產，並將推出延伸製程「Ｎ２Ｐ」，進一步提升性能與功耗。今年資本支出約落在四○○～四二○億美元，略高於原先預估的三八○～四二○億美元，七○％用於先進製程，十～二○％投入特殊製程、十～二○％用於先進封裝、測試與量產等領域，較高的資本支出意味著更長期的成長機會。

雖然關稅政策潛在影響仍將帶來不確定性與風險，尤其對消費性與價格敏感的產品影響較大，不過展望第四季，預估營收將介於三二二～三三四億美元，若以一美元兌新台幣三○．六元計算，營收將較第三季下滑一％，不過年增率為二二％，毛利率則預估五九～六一％之間，較第三季增加五○個基點，營業利益率則介於四九～五一％。

台積電股價頻創天價，帶動加權指數衝上二七七六八．二七點的歷史新高，為台股多頭定海神針，盤面上千金股約二三檔，其中八檔突破二○○○元。近期OpenAI以報團方式，凡是點名合作對象股價都是全面性噴發，且範圍跨界至非科技產業領域的美國零售巨擘Walmart，創下歷史收盤價新高，驗證盤面幾近「若沒有ＡＩ、只剩下悲哀」的極端現象。

資金持續集中化

美中貿易戰看似又因中國對稀土禁令更趨嚴格，而再次引發對峙，川普總統以加徵關稅強力回應，造成虛擬貨幣市場出現史上最大爆倉潮，高達一九二億美元合約倉位在二四小時內遭到清算，不過由於川普硬起來的時間並沒能夠支持太久，股市雖然也出現震盪，市場卻有效率的執行TACO策略，道瓊、S&P 500與Nasdaq三大指數雖跌破二○日均線，不過都在六○日均線之上獲得支撐，費城半導體指數則在二○日均線止跌彈升，仍維持多方控盤軌道上。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2375期；訂閱先探投資週刊電子版

稀土武器化 台股誰能繞過禁令

中國一紙升級的稀土禁令，牽動全球科技命脈，大國被迫加速去中國化和重振稀土產業鏈，台灣不少廠商擁有回收技術優勢，能否在資源戰中突圍？

普發現金 觀光、餐飲笑開懷

立法院正式三讀通過全民普發現金一萬元，整體發放作業預計將於十一月上旬啟動，相關民生產業可望受惠。

台積電第三季營運再創新高，為加權指數多頭的定海神針，美國進入超級財報月，台灣也將陸續公告財報，在匯率干擾暫歇的狀況下，整體營運亮眼成績可期。

謝金河：鎂光燈只照在舞台正中央

今年台股在川普驚嚇中，四月九日一度慘跌到一七三○六．九七，投資人經歷連三天下跌都臉色慘白，不過川普祭出多項緩解的談判，全球股市又紛紛創新高，台股越過二四四一六之後，很快又寫下二七七六八．二七的歷史新高，但多數投資人會慨嘆，台股好像只集中在台積電、台達電及台積電供應鏈或ＡＩ相關的個股上，這是ＡＩ新革命帶給世界的新撞擊。

輝達押寶800V 掀起AI能源戰

AI資料中心建設規模龐大，電力需求直線式攀升，黃仁勳呼籲資料中心自建發電設施尋找供電解方，輝達OCP同時推動800VDC電力基礎架構，啟動雲端到電網協作的新時代。

日股慶祝行情 盤點強勢股 安倍經濟學2.0呼之欲出

高市早苗政策將延續安倍經濟學，擴大財政政策、日圓貶值策略、憲法修正案等，激勵日本股市表現強勁，但也要提防漲多後的回檔風險。

