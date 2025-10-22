輝達押寶800V 掀起AI能源戰

快訊

【文／林麗雪】

AI資料中心建設規模龐大，電力需求直線式攀升，黃仁勳呼籲資料中心自建發電設施尋找供電解方，輝達OCP同時推動800VDC電力基礎架構，啟動雲端到電網協作的新時代。

ＡＩ驅動資料中心規模及能耗快速攀升，甫結束的二○二五Open Compute Project（OCP）高峰會，高度聚焦在開放協作與標準化，用意在推動更統一、更高效率的全球資料中心架構，並讓業界以開放生態的方式因應ＡＩ時代的運算與能源挑戰。

資料中心積極尋找電力解方

今年，ＯＣＰ宣布新增AMD、ARM、輝達三家公司加入董事會，將進一步串聯從矽晶片、系統架構到資料中心的完整開放生態，並構建涵蓋矽晶片、系統、實體設施到電網的開放資料中心架構，計畫從雲端延伸至ＡＩ與邊緣運算，推動新一代全球資料中心標準。

而因應ＡＩ需求指數級別成長，相伴而來的能源挑戰不小，今年ＯＣＰ的發展方向確立，開放標準正逐步成為連結晶片設計、資料中心與電力基礎設施的關鍵橋梁，並帶動全球進入雲端到電網的協作新時代。

今年ＯＣＰ高峰會不只一次強調資料中心與電力電網的連結，而事實上，早在ＯＣＰ之前，輝達執行長黃仁勳就直言，ＡＩ產業需要建造新的非電網發電廠，以快速滿足需求，並建議北美四大資料中心應自行建設發電設施，以加速建置速度，美國也需要迅速擴大發電規模以滿足需求，否則就有可能在ＡＩ競賽中輸給中國。

由於ＡＩ資料中心的建設規模龐大，電力需求直線式攀升，當Blackwell AI伺服器明年上半年加速落地建置後，這些ＡＩ伺服器能否獲得足夠的電力，以實現變現，已引發市場質疑，黃仁勳的登高一呼，凸顯ＡＩ產業逐步發展進入實現期後，必須面對的一個關鍵落地瓶頸。

日前，輝達宣布將對OpenAI投資一千億美元，用於建設十ＧＷ的大規模資料中心，同時OpenAI計畫採用輝達ＡＩ晶片，據估算，這個十ＧＷ資料中心所需的電能就相當於八百萬戶美國家庭一年的用電量，或是紐約夏季高峰用電的需求量。

八○○ＶＤＣ支援ＭＷ級機櫃

全球頂尖諮詢公司麥肯錫數據先前分析，隨著美國資料中心電力需求激增，預估至二○三○年，電力需求將從二○二四年的二五ＧＷ激增三倍至八○ＧＷ，而這個數字可能隨著各大廠的持續加碼投資，還要再上修。由於ＡＩ太耗電，也迫使美國科技巨頭在過去一段時間除了積極購買綠電外，也陸續投資核電，然即便如此，電力供應緩不濟急，可能成為ＡＩ產業發展的隱憂。

