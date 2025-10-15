高階記憶體趨勢 誰大咬機會財

快訊

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

ＡＩ應用遍地開花，國際大廠記憶體技術及產能競爭進入白熱化，台系記憶體廠搶搭漲價的順風車。

記憶體產業在過去的景氣興衰如同一場季節性流感，圍繞著ＰＣ、智慧手機出貨與淡旺季波動起伏，影響著報價漲跌、庫存增減以及記憶體廠各自獲利表現，隨著ＡＩ模型、ＡＩ推論應用的遍地開花，資料中心建置以幾何級數的速度成長，輝達的AI GPU和伺服器成為了比黃金更稀缺的戰略資源，也讓記憶體這個曾經被視為標準化、周期性的電子產業，被賦予了新的意義。

HBM與SOCAMM成搶手貨

當記憶體這個產業進入ＡＩ賽道之後，國際大廠間的較量不再只是過去大家熟悉的DDR4或DDR5，而是HBM（高頻寬記憶體）與SOCAMM（System on CAMM）。

ＡＩ晶片霸主輝達（Nvidia）預計要在二六年推出的Rubin和Rubin CPX系列的ＡＩ伺服器機櫃，對記憶體的規格要求將再度提升，加上超微、其他發展ASIC晶片的ＣＳＰ業者，已經把ＨＢＭ剩餘產能到二六年之前全數包下，也導致DRAM市場產能持續緊縮，蔓延到舊世代DDR4、DDR3報價，自第三季起連袂上漲。

韓國記憶體大廠ＳＫ海力士在ＨＢＭ領域發展得最早，目前是輝達Blackwell平台HBM3e的主力供應商，而進入下一代HBM4之後，海力士實現了超過十Gbps運行速度，超過了JEDEC標準的八Gbps，也完成了十二層的HBM4晶片的量產準備，美光與三星則努力在後追趕差距。

說到ＨＢＭ，其實是將八～一二層超薄DRAM晶片垂直堆疊，必須透過矽穿孔（ＴＳＶ）技術，堆疊層數越高、良率衰減越嚴重，加上散熱難度高，當中牽涉著3D IC堆疊、先進封裝、Wafer-on-Wafer（WoW）製程，要擴充並非易事。台積電的CoWoS-L先進封裝技術，成功把ＨＢＭ緊密整合進運算架構中，因此傳出被視為關鍵元件的ＨＢＭ在二六年的產能已經全數售罄，由此可見，能在技術上先馳得點的廠商將持續保有競爭優勢。

海力士在HBM4保持領先

研究機構Counter Point預估，二六年即使受到同業競爭，海力士仍將有超過一半的ＨＢＭ市占，海力士也自行預測，二四～二八年每年ＨＢＭ業績將以五○％的速度成長。

SOCAMM主要支援中央處理器（ＣＰＵ），與垂直堆疊的ＨＢＭ不同，並在優化ＡＩ工作負載方面發揮關鍵支援作用，最快可望於Vera Rubin平台亮相。

日股慶祝行情 盤點強勢股 安倍經濟學2.0呼之欲出

高市早苗政策將延續安倍經濟學，擴大財政政策、日圓貶值策略、憲法修正案等，激勵日本股市表現強勁，但也要提防漲多後的回檔風險。

美中亂鬥第二章 稀土與關稅…螺旋報復再起！

中國遽然宣布稀土出口管制，美國口頭回應將對中輸美產品關稅課徵100％關稅等報復手段，關稅戰再起！惟距管制稀土出口及美國拉高關稅尚有一段時間，只要國際股市未連續重挫，正值九月公布營收創高者，可趁拉回布局佳績股。

謝金河：川普帶來新的驚嚇 全球股市的修正

台灣在雙十國慶前夕，川普在他的Truth Social上面發下長文，揚言要對中國加徵一○○％關稅，理由是中國這一連串對船舶課稅、稀土管制激怒了川普。這個消息大約在十日的晚間出來，第一時間全世界股市都上演跳水行情，美國道瓊指數從開盤不久上漲二七二點變成下跌八七八．八二，標普跌一八二．六七，跌幅是二．七一％。Nasdaq更是重挫三．五六％，更可怕的是費城半導體指數大跌四三二．六，跌幅達六．三二％，歐洲股市盤中也跟著大跌。

國巨併購大戰略 霸氣外露 買遍全世界

國巨以併購為成長引擎，三十年間橫跨歐美與亞洲市場，從美國普思電子、基美，到德國賀利氏、法國施耐德，再到日本芝浦電子。這條併購之路，不僅讓國巨從電阻電容製造商升級為全球前三大被動元件廠，更逐步擴展至感測與電源管理領域，奠定其成為「整合型電子零組件供應商」的產業地位。

遊戲機三分天下 細數供應鏈

美國的關稅大刀造成成本上揚，各大遊戲主機可謂漲聲連連，如今三大遊戲巨頭的動作，讓市場不免擔憂可能壓抑買氣，讓年底傳統旺季不再旺。

