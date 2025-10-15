快訊

普發一萬預算朝野協商2.5小時通過 周五送院會拚三讀

全台工程師年薪排行榜出爐！苗栗縣遠超北市排第二 縣府這樣說

美中亂鬥第二章 稀土與關稅…螺旋報復再起！

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／方亞申】

中國遽然宣布稀土出口管制，美國口頭回應將對中輸美產品關稅課徵100％關稅等報復手段，關稅戰再起！惟距管制稀土出口及美國拉高關稅尚有一段時間，只要國際股市未連續重挫，正值九月公布營收創高者，可趁拉回布局佳績股。

中國商務部在十月九日突然宣布為維護國家安全和利益，對使用含有、集成或者混合原產於中國的稀土產品出口經營者需要取得中國的出口許可，並公告表示稀土加工和磁材製造相關設備和工程技術也將受到管制，從十二月一日開始實施。美國總統川普最先反應是，將自十一月一日起對中國額外徵收一○○％的關稅並對全部關鍵軟體實施出口管制。如果如川普所言，加計原本五五％稅率，則中國輸往美國貨品稅率將達一五五％！

對半導體業尚無顯著影響

美股反應是三大指數十日下跌一．九至三．五六％，費半則是大跌六．三二％，是四月初以來單日最大跌幅。由於美國政府關門，沒有數據顯示下旬聯準會是否進一步降息？未來一周開始，美國企業將開始公布第三季財報，加上美中關稅戰再起，正值標普、那指、費半近期還一度創歷史新高，拉回賣壓相較重。美股雖重挫，但雙方皆未說死，川普語氣又見放軟，且月底韓國舉行APEC會議，兩國領導人見面並未喊停，除非國際股市連續大跌，否則趁著漲多遇利空拉回，季線未破前多頭格局未變。

另一方面，美國報復性提高一○○％關稅實施日期是十一月一日、中國管制稀土是十二月一日，這中間尚有協商時間；再者美國早就積極尋找稀土來源，包括巴基斯坦、澳洲、烏克蘭、非洲乃至美國本身，稀土並非僅有中國生產，拉長時間仍不難解決。中國管制出口利空應屬短暫，預期美國降息、企業財報依舊是市場焦點。

台股從九月起在台積電帶頭衝鋒下，幾乎呈現六○度上升，即便美中貿易戰再起，轉眼間台股指數又超過香港恆生指數。當然台積電上漲與美國ＡＩ股輝達、超微、博通等關係密切，但最重要是繼前周輝達投資未上市獨角獸OpenAI一千億美元，OpenAI轉而向甲骨文購買算力，甲骨文再向輝達買進ＡＩ晶片，形成另類循環。近一周又見到OpenAI向超微下單，計畫購買相當於六ＧＷ算力晶片，相當於數百億美元，刺激超微股價一周不到，從一六五美元直奔二四○．一美元，漲幅高達四五％；回報是當OpenAI買進超微ＡＩ晶片到一ＧＷ時，OpenAI可以每股一美分買進超微十％股權，並預示著ＡＩ硬體支出將進入高速成長期。

再來繼輝達向OpenAI投資一千億美元後，再加入馬斯克麾下新創公司xAI籌資計畫。xAI目前進行的新一輪募資規模已超出規劃達到二○○億美元，當中包括輝達約二○億美元股權投資。輝達透過股權投資約二○億美元，且擬透過一家特殊目的公司 （ＳＰＶ）的股權和債務執行，將購買輝達ＧＰＵ並租賃給xAI，為期五年。輝達積極協助客戶加速ＡＩ發展，此類獨特的交易結構以ＧＰＵ為擔保而非公司本身，ＧＰＵ價值已到足以當成擔保品了。

而上述這些半金融操作主要發起者就是OpenAI，其底氣就是每日挾著超過八億用戶數，且積極與知名網站如Spotify合作擴展市場，黃仁勳認為未來這家公司總市值將上看一兆美元（目前估值約五千億美元），再從OpenAI向超微、甲骨文、輝達購買算力、晶片輻射出去，攪動金融市場數千億美元。好壞難說，至少市場埋單，對於硬體生產的台廠自然是利多。

其實近期不僅是台灣龍頭台積電上漲，日本的總市值王軟銀股價也創新高，韓國的三星、海力士；中國的阿里巴巴、騰訊、京東、寒武紀、中芯、晶合、華虹等半導體，技術上都是多頭或創新高。對照美國的費半，今年漲幅從四月一度下跌約二○％，到現在倒漲逾三十％，今年表現已超過香港、深圳，居全球主要股市第四名，美國及亞洲漲勢主要重心就是ＡＩ；而不管是中國華為或是美國OpenAI大動作，都是擴大ＡＩ基礎建設或應用範圍，最終都需要ＡＩ晶片及伺服器，黃仁勳接受CNBC訪問時稱今年對ＡＩ運算的需求大增，尤其是過去六個月。

台積電超車港股的最大功臣

黃仁勳表示，ＡＩ推理模型使用的運算能力和ＡＩ的市場需求都呈現指數型成長，最新一代Blackwell處理器的需求非常高，現在ＡＩ產業才剛處於新一輪建設周期的起點。可以預期對於幾乎唯一能生產ＡＩ晶片的台積電（2330）自然是利多，可以說贏者通吃。台積電公布的九月合併營收為三三○八．九億元，月減一．四％、年增三一．四％，為歷史第三高紀錄；累計今年前三季合併營收達二．七六兆元、較去年同期成長三六．四％。第三季合併營收為九八九九億元，超越財測高標水準。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2374期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊

追蹤

延伸閱讀

「輝達二把手」喊建構最強 AI 系統 為未來千兆瓦 AI 工廠提供支援

全球最小 AI 超級電腦 DGX Spark 馬斯克採用 最佳代言人

輝達DGX Spark即起出貨 黃仁勳親自交付首批予馬斯克

各有所長…美中AI競爭 黃仁勳：美未大幅領先中國

相關新聞

日股慶祝行情 盤點強勢股 安倍經濟學2.0呼之欲出

高市早苗政策將延續安倍經濟學，擴大財政政策、日圓貶值策略、憲法修正案等，激勵日本股市表現強勁，但也要提防漲多後的回檔風險。

高階記憶體趨勢 誰大咬機會財

ＡＩ應用遍地開花，國際大廠記憶體技術及產能競爭進入白熱化，台系記憶體廠搶搭漲價的順風車。

美中亂鬥第二章 稀土與關稅…螺旋報復再起！

中國遽然宣布稀土出口管制，美國口頭回應將對中輸美產品關稅課徵100％關稅等報復手段，關稅戰再起！惟距管制稀土出口及美國拉高關稅尚有一段時間，只要國際股市未連續重挫，正值九月公布營收創高者，可趁拉回布局佳績股。

謝金河：川普帶來新的驚嚇 全球股市的修正

台灣在雙十國慶前夕，川普在他的Truth Social上面發下長文，揚言要對中國加徵一○○％關稅，理由是中國這一連串對船舶課稅、稀土管制激怒了川普。這個消息大約在十日的晚間出來，第一時間全世界股市都上演跳水行情，美國道瓊指數從開盤不久上漲二七二點變成下跌八七八．八二，標普跌一八二．六七，跌幅是二．七一％。Nasdaq更是重挫三．五六％，更可怕的是費城半導體指數大跌四三二．六，跌幅達六．三二％，歐洲股市盤中也跟著大跌。

國巨併購大戰略 霸氣外露 買遍全世界

國巨以併購為成長引擎，三十年間橫跨歐美與亞洲市場，從美國普思電子、基美，到德國賀利氏、法國施耐德，再到日本芝浦電子。這條併購之路，不僅讓國巨從電阻電容製造商升級為全球前三大被動元件廠，更逐步擴展至感測與電源管理領域，奠定其成為「整合型電子零組件供應商」的產業地位。

遊戲機三分天下 細數供應鏈

美國的關稅大刀造成成本上揚，各大遊戲主機可謂漲聲連連，如今三大遊戲巨頭的動作，讓市場不免擔憂可能壓抑買氣，讓年底傳統旺季不再旺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。