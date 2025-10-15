快訊

普發一萬預算朝野協商2.5小時通過 周五送院會拚三讀

全台工程師年薪排行榜出爐！苗栗縣遠超北市排第二 縣府這樣說

謝金河：川普帶來新的驚嚇 全球股市的修正

聯合新聞網／ 先探投資週刊
謝金河。聯合報資料照片
謝金河。聯合報資料照片

【文／謝金河】

台灣在雙十國慶前夕，川普在他的Truth Social上面發下長文，揚言要對中國加徵一○○％關稅，理由是中國這一連串對船舶課稅、稀土管制激怒了川普。這個消息大約在十日的晚間出來，第一時間全世界股市都上演跳水行情，美國道瓊指數從開盤不久上漲二七二點變成下跌八七八．八二，標普跌一八二．六七，跌幅是二．七一％。Nasdaq更是重挫三．五六％，更可怕的是費城半導體指數大跌四三二．六，跌幅達六．三二％，歐洲股市盤中也跟著大跌。

回頭來檢視個股，TSMC ADR跌十九．二二美元，跌幅六．四一％，Nvidia也跌九．四一美元，跌幅四．八九％，連日大漲的AMD重挫十七．九九美元，跌幅七．七二％；漲幅超過一倍的Intel也跌一．四三美元，AVGO跌二○．三九美元，跌幅五．九一％。ASML也重挫四四．三五美元，跌幅四．五二％，最近記憶體表現很好的美光（MU）也跌十．七三美元，看起來未來一周，全球股市都會在川普式震盪中，尤其是星期一開盤的亞洲股市。

川普的路數人盡皆知？

川普每一次出招，都會在資本市場掀起波瀾，威力最大的是四月二日的對等關稅，台股從四月七日跌到四月九日，三天重挫，加權指數下殺到一七三○九，很多人都在那三天狂殺中斷頭。不過川普不停祭出談判手段，全球股市又紛紛創新高。這次川普對著中國，目的是要跟中國談判，這次APEC在首爾登場，川普和習近平是否見面？備受外界關注。川普每一次出招，都有他的路數，這次對中國加稅一○○％，當然會引起市場驚嚇，我在ＦＢ上看到十月十三日的台股肯定「開盤即收盤」，這是過度悲觀的看法。十二日川普又在他的自媒體自圓其說，說他不是要傷害中國，川普一貫放話、驚嚇，立即又改口，這是他的標準作業模式，資本市場會受到他的影響，但關鍵仍在基本面。

這一個月來，ＡＩ大造勢，所有消息都圍繞著黃仁勳、蘇姿丰及Sam Altman三個人跑，先是輝達宣布投資OpenAI一○○○億美元，OpenAI向輝達購置ＧＰＵ，然後OpenAI又下單甲骨文三○○○億美元購置數據資料中心。另一邊AMD的蘇姿丰也向OpenAI招手，談妥讓OpenAI以每股○．○一美元入股十％AMD。這一輪操作，OpenAI頓時成最大贏家，未上市獨角獸市值達五○○○億美元，現在AMD、輝達爭搶OpenAI，只要OpenAI正式上市，市值很容易突破兆美元以上，這個時候市場上開始擔心ＡＩ泡沫何時會爆破。

台灣記憶體股甦醒了

這一番大造勢，ＡＩ相關個股股價都創新高，Nvidia最高到一九三．三美元，市值到四．七兆美元，TSMC ADR跑到三○七．三美元，市值突破一．六兆美元，已經超過沙國石油公司Aramco。AMD因為與OpenAI「綁定」，股價從最慘的七六．四八美元衝到二四○．一美元，市值跑到三八二二．七七億美元，這次AVGO沒有創新高，但市值仍領先TSMC ADR，荷蘭的ASML最慘跌到五七八．五一美元，這回漲到一○五九美元，幾乎快漲一倍，黃仁勳、蘇姿丰、Sam Altman全力上演的ＡＩ傳奇，牽動全球股市，尤其是半導體股的大漲。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2374期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊

追蹤

延伸閱讀

川普嗆「要終止中國食用油貿易」！遭酸小打小鬧：連癢都搔不到

美政府關門暫無解 川普：17日宣布裁撤計畫清單

圖表看時事／美中貿易戰激化！川普擬對陸加徵100%關稅 稀土管制影響多大？

川普威脅對中國加徵100％關稅 美貿易代表：視北京行動而定

相關新聞

日股慶祝行情 盤點強勢股 安倍經濟學2.0呼之欲出

高市早苗政策將延續安倍經濟學，擴大財政政策、日圓貶值策略、憲法修正案等，激勵日本股市表現強勁，但也要提防漲多後的回檔風險。

高階記憶體趨勢 誰大咬機會財

ＡＩ應用遍地開花，國際大廠記憶體技術及產能競爭進入白熱化，台系記憶體廠搶搭漲價的順風車。

美中亂鬥第二章 稀土與關稅…螺旋報復再起！

中國遽然宣布稀土出口管制，美國口頭回應將對中輸美產品關稅課徵100％關稅等報復手段，關稅戰再起！惟距管制稀土出口及美國拉高關稅尚有一段時間，只要國際股市未連續重挫，正值九月公布營收創高者，可趁拉回布局佳績股。

謝金河：川普帶來新的驚嚇 全球股市的修正

台灣在雙十國慶前夕，川普在他的Truth Social上面發下長文，揚言要對中國加徵一○○％關稅，理由是中國這一連串對船舶課稅、稀土管制激怒了川普。這個消息大約在十日的晚間出來，第一時間全世界股市都上演跳水行情，美國道瓊指數從開盤不久上漲二七二點變成下跌八七八．八二，標普跌一八二．六七，跌幅是二．七一％。Nasdaq更是重挫三．五六％，更可怕的是費城半導體指數大跌四三二．六，跌幅達六．三二％，歐洲股市盤中也跟著大跌。

國巨併購大戰略 霸氣外露 買遍全世界

國巨以併購為成長引擎，三十年間橫跨歐美與亞洲市場，從美國普思電子、基美，到德國賀利氏、法國施耐德，再到日本芝浦電子。這條併購之路，不僅讓國巨從電阻電容製造商升級為全球前三大被動元件廠，更逐步擴展至感測與電源管理領域，奠定其成為「整合型電子零組件供應商」的產業地位。

遊戲機三分天下 細數供應鏈

美國的關稅大刀造成成本上揚，各大遊戲主機可謂漲聲連連，如今三大遊戲巨頭的動作，讓市場不免擔憂可能壓抑買氣，讓年底傳統旺季不再旺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。