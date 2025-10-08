10月台股衝衝衝 沒有最高只有更高！

【文／黃俊超】

聯準會利率下行，科技股領漲，美、台股市持穩創高軌道，台積電創高加上ODM助威，不必預設指數高點，操作仍以強勢股為主。

美股持續穩健走在創新高的軌道上，科技類股無疑是推升力道的最大動能，相較於一九九○年代末的網路泡沫，其一為當今的ＡＩ熱潮評價提升固然是重要力量；其二則是雖然難以評斷企業支出趨勢還能延續多久，不過大型科技公司擁有持續成長的營運實質獲利，且產生正向現金流，而在另外一個層面上，資金堆積的集中效果，再加上聯準會再次啟動降息循環的加乘效果。

十月降息一碼幾成定局

被視為小非農的ＡＤＰ數據，最新一期的就業人數遠不如經濟學家預估值，壞消息變成好消息，雖然民間數據與官方數據間總有落差，不過美國政府進入部分停擺，非農就業報告已經取消發布，間接放大了ＡＤＰ的影響力，芝商所（ＣＭＥ）FedWatch工具顯示，交易員押注十月降息一碼機率高達九九％，十二月再降息一碼機率上升至八六．七％，高機率與聯準會的點陣圖相同。

利率降低意味著借貸成本下滑，有助於提升獲利能力，搭配聯準會持續縮減資產負債表計畫，也就是向市場釋放更多的資金。自從量化寬鬆（ＱＥ）政策實施後，金融市場幾乎已經轉由資金所主導，自金融海嘯起的危機，多因此而獲得化解，股市大步奔馳，ＡＩ趨勢則是加速器。市場維持樂觀情緒，國際主要指數多數位於高檔至創高格局之中。

從剛過的九月份來看，美國四大指數全面收漲，幅度最大的是費城半導體的十二％、最小的是道瓊的一．九％，Nasdaq指數則是連續六個月收紅，為近四年多來最長上漲紀錄，從標普十一大類股來看，資訊科技與通訊服務優於大盤表現。根據FactSet數據顯示，S&P 500成分股中，二五年ＥＰＳ預估值為二六七．六五美元，二六年成長至三○三．八二美元，年增率還優於今年。

若以S&P 500第三季末收盤的六六八八點，與二六年預估ＥＰＳ計算，本益比約為二二倍，而過去五年平均本益比約十九．九倍，過去十年最高本益比則可達二三．五倍，顯示目前本益比雖不低，不過也仍在可以接受的範圍之內。另一方面，黃金自今年以來漲幅超過四成，僅次於白銀，美元弱勢是其中一個原因，搭配避險情緒與關稅推波助瀾，銅礦也因印尼礦廠停產，推升價格逐步逼近歷史高位。

ＡＩ伺服器ＯＤＭ再展雄風

Nvidia、甲骨文與OpenAI被網路稱為資金的永動模式，而對於未來產業更有機會出現突破性影響的，是Nvidia將投資五○億元購買Intel股權，從效率層面來說，一是提升製程，這是台積電的強項，二是結構，Nvidia推出Grace CPU為資料中心專用CPU，採用ＡＲＭ架構，不過若Nvidia與Intel進行更深層合作，各自調整架構進行高度整合，結合兩家公司強項，效能可望呈現爆發性成長。