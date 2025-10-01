蘋果鏈盼到甘霖！iPhone 17熱賣掀全球換機潮

快訊

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

蘋果iPhone 17規格升級與定價策略成功帶動換機潮，帶動蘋果股價創波段高。在蘋果緊急要求增產下，可望同步帶旺台股供應鏈營運表現。

今年秋天，蘋果推出的iPhone 17再度成為全球焦點。從預購啟動到正式開賣，市場的熱度遠超過先前外界預期，不論是在北美、歐洲，還是在亞洲市場，iPhone 17系列都展現強勁的買氣，尤其中國、台灣與印度等地的蘋果專賣店，門口再現排隊人龍，而台灣三大電信業者的預購名額也在短短幾分鐘內被一掃而空。與去年的iPhone 16相比，今年買氣更為火爆，顯示果粉與一般消費者對新機的期待已達到近幾年少見的高峰。

受到銷售熱潮推升，蘋果股價持續走出波段高，有望進一步挑戰二四年十二月高點。外資機構Wedbush更上調蘋果目標價從二七○美元調升至三一○美元，主要看好iPhone 17需求強勁，而新推的超輕薄款iPhone Air在美國剛開賣時也吸引比預期還要高的關注。機構法人預估，在換機潮推升下，今年下半年iPhone 17總出貨量可望達八○○○萬至八五○○萬支。

規格與設計全面升級

影響消費者熱情的原因不僅在於品牌號召力，更來自於iPhone 17在規格與設計上的全面升級。像是標準款iPhone 17首次引進ProMotion高刷螢幕、更先進的相機系統，以及前鏡頭的Center Stage（人物居中）功能，這些原屬高階款的特性，加上容量翻倍至二五六ＧＢ但維持去年價格，讓其性價比大幅提升。對於許多過去還在使用iPhone 11/12的用戶來說，這一次的升級誘因相當充足，形成一股強勁的換機潮。

此外，在配有更高效率的處理器與更佳的散熱設計之下，除了標準版價格不漲之外，Pro系列則全面降價五○○元，Pro Max與去年持平，此舉不僅打破漲價預期，更具備帶動市場買氣的潛力。對此，法人認為，iPhone 17系列從革命性的iPhone Air超薄設計，到ProMotion技術的全系列普及，再到相機系統的大幅升級，搭配蘋果採取的定價策略，對消費者而言可說是變相降價，是這波熱烈買氣的關鍵。值得一提的是，周邊配件的銷售同步熱絡，讓整個iPhone 17的上市效應延伸至更廣泛的消費產業鏈。

蘋果銷售的強勁表現，直接反映在供應鏈的動能上。美銀證券分析師就表示，截至九月二十二日，iPhone 17系列的平均出貨等待期高達十八天，遠超過去年iPhone 16的十天水準，顯示需求已遠超供給。而據供應鏈透露，蘋果已要求兩大代工廠將標準版iPhone 17的日產量提高約四成，以因應超乎預期的市場需求。這也意味著，將帶動蘋果供應鏈相關公司再次迎來一波訂單熱潮，可望挹注印刷電路板、光學鏡頭、觸控、聲學等各類元件出貨動能。

台積電、鴻海受惠大

最受矚目的不外乎仍是獨家為蘋果晶片代工的台積電。今年的iPhone 17系列不僅搭載最新A19晶片，更採用台積電領先全球的三奈米製程，效能與續航皆有大幅升級。而鴻海取得多數高階機種代工份額，下半年消費性電子產品主要成長來自iPhone 17系列新機，手握六成iPhone17組裝訂單，鄭州工廠已全面加速趕工，力拚追上爆炸性的需求，並將繼續挹注營運動能。

