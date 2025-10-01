謝金河：居高思危的省思 超漲股要接受基本面挑戰

【文／謝金河】

台股在台積電帶領下，不知不覺中漲到二六三九四．○三，對比川普四月祭出關稅，台股最慘跌到一七三○六．九七，在這半年之中，加權指數已經拉升了九○八七．○六，台股不但越過二四四一六的前波高點，而且直奔三萬點，現在大家心中最關切的是台股漲這麼多，會不會崩盤？也有人用另一種期待的心情問，台股還有什麼可以買？

指數到了二萬六千點，市場多空並陳是必然，這是懼高症，這個月，我遇到兩個樂觀的人，一個是技術分析的波浪專家杜金龍，他預測台股會漲到三四六○○，看起來他很有把握，這個禮拜我邀吳嘉隆上年代，他說全台灣他最早講台股會上三萬，最近離開國泰投信的張錫也說台積電隨時都是好的買點，這是樂觀的看法。

這一波半導體股大贏家

當然也有悲觀的看法，現在連Fed主席鮑爾都質疑美股漲太高，有泡沫成分，這個質疑泡沫的聲音都集中在ＡＩ，這一波Nvidia宣布投資一○○○億美元ChatGPT，而ChatGPT又下了三五○○億美元資料中心建置的單子給Oracle，還有一六○○億美元給Google，形成新一輪的軍備競賽，讓這些參與ＡＩ的企業都水漲船高，最近繼輝達之後，Apple宣布投資Intel，也讓Intel股價衝到三四美元以上，市值跑到一五八九億美元，在美國以補貼作股，加上ARM、Nvidia、Apple加持，Intel市值幾乎增加一倍，成為這一波半導體股的贏家。這一次費城半導體指數跑到六三七四．三四，重點在Nvidia、AVGO、TSMC股價在高檔不墜，還有美光、Intel股價大漲的助力。

除了美國的ＡＩ建置不停歇，這一周阿里巴巴也宣布投資三八○○億人民幣投入ＡＩ建置，京東跟進喊出兆元人民幣投資ＡＩ，中國在ＡＩ的大奔流中，阿里迎回馬雲，也讓股價不斷上衝，阿里在美國的ＡＤＲ股價跑到一七六．四四美元，市值四二○六億美元，從谷底六二．五美元翻起，漲幅十分驚人。

這一波中國從DeepSeek展開ＡＩ的造山運動，中國宣布禁止輝達的H20，傾全力投入芯片自主化，小米宣布十年造芯計畫，不惜一切代價要擁有先進晶片技術！在這個造山計畫下，寒武紀搖身一變成為中國的輝達，股價一度奔向一五九五．八八人民幣，市值超過六千億人民幣。除了寒武紀，中國在成熟製程兩家代表性的半導體上市公司中芯國際及華虹股價都全面大漲；中芯在香港的Ｈ股從十七港元漲到七八．二五港元，市值六一三○．二五億港元，Ａ股從三六．二狂漲到一三七．九人民幣，市值到六六五九．七三億人民幣；華虹的Ｈ股從十七．二八漲到六八．二五港元，市值到一三三○．六億港元，如果比較一下基本面，中芯上半年營收四四．五六億美元，淨利三．二一億美元，ＥＰＳ○．○四美元，華虹營收十一．○七億美元，淨利一一七○萬美元，如果換算成新台幣，中芯上半年營收一三五○億，淨利九七億，華虹營收三三五．四二億，淨利三．五四億，如果拿台灣的半導體公司來比，聯電上半年營收一一六六億，小輸中芯一八四億，但聯電淨利一七五．五九億，多出中芯七二％，但中芯Ａ股市值就超過四兆台幣，聯電只有五六三一．五億元，最近聯電股價有一點落後補漲，看起來市值實在落後太多。力積電和華虹可能同一等級，但華虹市值一二二○．五八億人民幣，超過四千億台幣，力積電經過一波上漲，終於拉上二三元，但市值只有九六七億元。

記憶體股上漲有理？

如果拿中國全力培植的芯片股來跟台灣比，台灣的力積電、聯電、世界先進會覺得很委屈，這一波美國發起搶救Intel行動，川普領軍，大家都表態，已讓Intel股價漲了近一倍。最近ＨＢＭ狂熱，南韓的Hynix從七三一○○韓元大漲到三六．四萬韓元，已經漲了好幾倍，美光（MU）躍升為ＨＢＭ第二大企業，股價一下子從六一．五四漲到一七○．四五美元，身價翻了好幾番。