國防預算大成長 軍工股長線利基

【文／黃冠豪】

軍工類股短線乖離過大，九月明顯回檔，國防產業是未來重要的信賴產業之一，無人機、無人船艦及航太供應鏈等股價冷卻後可以留意誰有籌碼接盤。

八月二十一日，行政院通過二○二六年政府總預算，其中國防預算達九四九五億，占ＧＤＰ三．三二％，年增二二．九％，創歷史新高。另據政府高層指出，為反制共軍嚴重軍事威脅、因應台灣防衛作戰需求並快速建構不對稱戰力，國防部已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，總規模將逾一兆元，並以七年為期，採跨年度預算編列，規模可望創歷次特別預算之最。

該特別條例草案之採購項目，多與美方武器系統採購及美台軍事合作生產相關，主要內容已完成討論，僅餘少數項目尚未底定。國防部提出之總額需求較先前外傳七○○○億元更高，將略超過一兆元，並表示將全力爭取全額通過；目前草案已由國防部送交行政院審查，預計今年十月、十一月送立法院審議。

史上最高國防預算

在特別預算中，新式戰機採購編列三九九億元，「海空戰力提升計畫」編列二九三億元，另其中一一○○億元預計用於無人機、無人船之國艦國造與相關裝備。研調機構 Precedence Research 預期，全球軍用無人機市場將自今年的一六八．九億美元，按年複合成長率六．六％成長，至二○三○年達二四七億美元。

軍用無人機隨科技演進，已具偵察、情報蒐集、自主攻擊等複合功能；相較傳統作戰，在隱蔽性與飛行環境適應性方面具優勢，並可有效減少人員傷亡。依型式概分為定翼型、多軸旋翼型與垂直起降定翼（VTOL）。多軸旋翼可垂直起降且能懸停，部署快速、操控靈活，適合低空近距偵察，但續航與載重較有限；定翼型仰賴機翼升力，飛行效率高、航程長、速度快，且可搭載較大型感測器或武器，但多需跑道或回收裝置。綜合兩者優點之VTOL，可垂直起降並於巡航階段具定翼效率，整體機構與成本為三者之最，適合兼顧部署便利與長距離巡航之任務。國防部於二○二二年九月首度辦理軍用商規無人機標案，得標者為長榮航太、智飛、神通及中光電，合計三六○○架、總額七○億元；其中中光電與長榮航太已於今年上半年開始交貨，預計明年完成。

美商積極與台灣合作

今年軍工航太展共有十四國、逾四百家廠商參展。中科院與美商 Anduril、AeroVironment、MARTAC、諾格公司（Northrop Grumman）、加拿大Airshare、義大利裔美商Leonardo DRS簽署合約與合作備忘錄（MOU），涵蓋戰車升級、無人載具與整合指揮系統等。Anduril 除備受矚目的「低成本自主巡弋飛彈」外，並簽訂水下自主無人多功能載具（Dive-LD），該產品已由美國國土安全單位及海軍測試與使用，可執行海床測繪、走私防治等任務；「幽靈」無人機採模組化製造，已廣為美國海軍陸戰隊等單位驗證，用於偵察與反無人機任務。