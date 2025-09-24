快訊

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

在AI加速發展的時代，運算力成為推動技術進步的核心，而輝達最新一代GPU Rubin則象徵著這股潮流的關鍵里程碑。從運算架構到電力基礎設施，Rubin不僅展現出前所未有的效能突破，更帶動電源雙雄台達電與光寶科、散熱等供應鏈廠商迎來新契機。

在人工智慧的黃金年代，運算力已成為新的石油，而ＧＰＵ則是推動這股浪潮的引擎。從Hopper到Blackwell，輝達一步步推升ＡＩ晶片的運算極限，如今最新一代Rubin的問世，更被市場視為ＡＩ超級資料中心的劃時代產品。Rubin的關鍵升級不僅僅在於運算單元的增加，更在於架構與周邊配套的全面革新。輝達在這一代中導入全新記憶體控制技術與更高頻寬的互連協定，讓ＧＰＵ之間的通訊延遲再度降低；同時，針對大型語言模型（ＬＬＭ）與生成式ＡＩ的特化需求，Rubin的張量核心與矩陣運算單元獲得進一步強化，使其在處理萬億級參數的神經網絡時，能以更低延遲與更高能效完成。

ＡＩ算力與架構全面升級

目前台積電已完成Vera Rubin系列六款晶片的設計定案（Tape-out），並預定明年第二季開始量產。屆時，第三季起伺服器機架需求可望全面放量，甚至在台積電的CoWoS-L平台上，Rubin的需求規模將正式超越Blackwell，成為ＡＩ伺服器市場的關鍵推手。然而，隨著這些晶片的算力越來越強大、ＡＩ模型規模以「十億參數」為單位不斷膨脹後，它們背後的能耗也以驚人的速度上升，這意味著資料中心的電力基礎設施必須同步升級。

進一步來看，從GB200到GB300，再到Rubin Ultra，伺服器單櫃的功率需求，將在三年內從一二○ＫＷ躍升到六○○ＫＷ，推算至二○三○年，單顆ＡＩ晶片功耗甚至可能突破二ＫＷ，對電力傳輸與分配系統的負荷高速攀升；再者，高功耗伺服器更容易因電壓波動而出現故障，而一次的故障將可能造成數百萬美元的損失。對此，伺服器在電力架構上也出現顯著的轉變，像是高壓直流（HVDC）將成為核心，而輝達先前也預告二七年將導入八○○伏特的HVDC電力架構伺服器，用來支援新一代Kyber 1MW機櫃。

輝達就指出，ＡＩ工作負載正呈現指數級增長，傳統五四Ｖ機櫃配電主要為ＫＷ級的機櫃設計，隨著現階段機櫃邁入ＭＷ級，五四Ｖ已無法滿足，須改採800V HVDC架構，以減少損耗、提升能源效率。所謂HVDC高壓直流電顧名思義，就是透過高壓直流方式，直接為設備供電。由於傳統供電架構須經多重轉換，並造成五到十％的能量損耗及熱能排放，在ＡＩ機櫃動輒數百千瓦的情況下，這些損耗會更有感放大，轉換效率成為瓶頸。

HVDC成為資料中心新核心

而HVDC架構的核心優勢在於減少電力轉換環節，直流電不需頻繁進行交流轉換，因而省去大型ＵＰＳ設備與ＳＴＳ靜態轉換開關，使整體系統更為簡潔，並具備更好的擴展性。HVDC不僅提升能效與供電穩定性，也能支援日益增加的高功耗需求，藉由減少電力轉換降低能源損耗，讓整體效率提升約五至十％，這對於兆瓦級資料中心而言，意味著每年可節省數百萬美元的電費。此外，直流電電壓波動幅度較小，亦能有效避免因瞬間電壓下降而導致伺服器中斷運算。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2371期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊

追蹤

降息一碼 科技大咖上漲吃力

聯準會降息後，未宣示啟動降息循環，令債市失望形成殖利率反彈的現象，而美元三個月期Libor利率仍高，銀行拆借成本居高不下，利率市場反應奇特。

外資加入搶市 ETF募集潮添動能

ＥＴＦ成為資本市場吸金顯學，也推升股市創高，繼被動式ＥＴＦ後，主動式ＥＴＦ募集開低走高，彈性再彈性的操作策略，讓規模及報酬率雙雙看漲。

降息行情開跑 以AI供應鏈為主軸

美國再啟降息循環，主要股市受到激勵創高者眾，加權指數在台積電領軍下逼近26000點，以AI供應鏈為主軸，高價股為指標，PCB、記憶體、被動元件與軍工等產業強勢輪動，多頭依舊方興未艾。

謝金河：抓住世界變化的核心焦點 極端的世界競爭愈集中

二○二五年即將進入第四季，今年是川普年，川普大軍開進白宮，一開始大家都很擔心他像是一頭大犀牛衝進武器店，可能把資本市場弄得支離破碎！川普入主白宮，華爾街的預測多數偏向負面，其後川普祭出關稅大招，今年四月全球股市都在川普的關稅驚嚇中暴跌，大家記憶最深刻的是四月九日台股重挫到一七三○六，在那個當下，很多人都覺得像是世界末日。

輕舟已過千重山 DELTA台達電股價對標千金？！

滑軌產業進入壁壘高懸

龐大專利保護、加上開發期冗長，滑軌產業長期寡占，無論ＡＩ伺服器如何迭代進化，供應商都可賺得盆滿缽滿，南俊國際有望繼川湖之後，成為黑馬股。

