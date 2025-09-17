滑軌產業進入壁壘高懸

【文／林麗雪】

龐大專利保護、加上開發期冗長，滑軌產業長期寡占，無論ＡＩ伺服器如何迭代進化，供應商都可賺得盆滿缽滿，南俊國際有望繼川湖之後，成為黑馬股。

市場傾全力追逐下世代ＡＩ伺服器的升級潮，但卻有一個產業，不管ＡＩ伺服器迭代如何更改及升級，它都會受惠且不易被取代，甚至新世代產品銷售單價不降反漲，且不管ＡＩ伺服器世代如何更迭，後進者在龐大專利牆的保護下，進入不易，競爭者有限下，能取得訂單的廠家，幾乎就是獲利的保證，滑軌產業在伺服器市場就是這樣一個特殊的存在。

伺服器滑軌投資期冗長

由於全球競爭者侷限，伺服器滑軌大廠持續賺得盆滿缽滿，龍頭大廠川湖長期壟斷高市占後，隨著GB300伺服器機櫃九月起全面量產出貨，在伺服器滑軌領域鴨子划水逾十年的南俊國際日前也已完成量產準備，成功卡位二供地位，並和川湖首次站在出貨起跑線上，第四季起到明年，南俊國際營運躍進可期！

滑軌雖是一個老產業，但高低階產品設計及價格差異極大，跨入的行業別不一樣，營運發展就是南轅北轍。尤其是在伺服器滑軌領域，川湖深耕逾二十年，且挾著龐大的專利數寡占主要市場份額多年，加上過往伺服器產業相對封閉的特性，後進者不僅不得其門而入，即便想要進入，但由於研發期長，可能撐不到開花結果就陣亡，這都是為何至今，川湖能在滑軌產業屹立不搖且一枝獨秀的關鍵。

滑軌業者分析，伺服器滑軌在前期就要投入很多精力和客戶往返研發及設計，研發設計完成後，接著進入樣品測試、試產及量產，整體戰線拉得很長，由於滑軌從開發設計到量產收割，往往得費時一、二年以上，要跨入之前，更得要有ＣＳＰ客戶願意丟案子讓滑軌廠進行前期開發，否則根本免談。

川湖先進者優勢屹立不搖

川湖正是因為有先進者優勢，加上與ＣＳＰ廠長期緊密的合作關係，新增的開發案不斷，輔以過往在傳統伺服器累積不少的經驗，川湖至今累積的滑軌專利數已高達三千多項，建立的ＩＰ專利防火牆牢不可破，如此龐大的專利庫，後進者想要跨入，難度本就極高，加上鴨子划水多年的南俊國際至今也已累積三百件以上的專利，第三家滑軌廠想要跨過這二家滑軌廠的專利屏障，難度就更加高了。