高檔震盪 操作心法 主流聚焦AI與軍工

【文／黃俊超】

聯準會再次開啟降息已是箭在弦上，預期心理推升股市表現，台股焦點集中AI與軍工兩大產業，雖說指數位於歷史高檔居高思危，不過只是趨勢正確，最多只是買貴而不會買錯。

國際政經局勢詭譎多變，更何況還有一個不按牌理出牌的美國總統川普，甚至不過是減少公開露面，就被網路瘋傳死亡的假訊息。美股在眾多不確定因素中攻上歷史新高，而根據近一百年來的統計數據，S&P 500指數在每年的九月，下跌機率最高達五六％、平均跌幅一．一七％，若為總統任期首年，則機率提升至五八％、平均跌幅增加至一．六二％。

爛得剛剛好

統計數據僅就數字反映機率高低，且之後的第四季至隔年首季，上漲機率與幅度，反而會是全年報酬率表現最亮眼的一段時期，然而卻也可能會對市場短期內的信心，帶來一定程度的影響。同樣狀況也發生在台股，自二○○○年以來，九月下跌機率同樣是五六％，且平均跌幅高達二．三七％，不過第四季至隔年首季，每個月的上漲機率都超過五成，且其中十一月至隔年三月的平均漲幅，皆高於一個百分點。

即將到來的聯準會決策會議，在主席鮑爾於全球央行年會中，發表偏向鴿派言論之後，根據芝加哥商品交易所（ＣＭＥ）的Fed Watch數據顯示，九月降息機率一直處於居高不下的狀態。美國俗稱小非農的八月ＡＤＰ民間就業報告，數據不僅低於預期，且更是較七月修正值幾近減半，八月的非農報告則顯示，增加人數低於預期，成長已明顯放緩，失業率符合預期但上升至二一年來高點，都加深市場對聯準會再次啟動降息的預期，甚至已有法人機構認為，目前並不僅是要不要降息的問題，而是要降到多低的利率水平。

通膨與就業數據是聯準會觀察的兩大重點，以就業數據來看，若繳出不如預期的成績，市場對聯準會降息期待就會上升，反而有利於股市表現，但是卻也會害怕真的太爛而拖累經濟，總是希望看到爛、但是又沒那麼爛，就是要爛得剛剛好。然而，金融海嘯過後，每逢危機聯準會只要發動無限印鈔的必殺技，不論狀況有多糟都能夠迅速重生，市場幾乎完全轉向資金行情，套用在股市就是本多終勝，短線上打不贏就該加入，長期而言，套用經濟學家凱因斯名言：長期來說，我們都死了。

除了聯準會主席鮑爾正式表達偏向鴿派的言論之外，聯邦公開市場委員會副主席Williams也指出，雖然短期內關稅對通膨形成明顯推力，不過尚未出現放大效應或是第二輪的影響，勞動市場正在逐步降溫，符合經濟放緩的整體趨勢。美國股市在降息的預期心理持續高漲下彈升，S&P 500與Nasdaq指數皆不斷創下歷史新高，道瓊指數也持穩在歷史高檔區，費城半導體指數則自六○日均線下翻揚向上，依舊維持至少高檔震盪以上格局。

ＡＩ技術演進為股價走勢

ＡＩ產業趨勢毫無疑問仍是市場最重要主流，也是未來世界各國科技競爭的主要戰場，在Nvidia市值超過四兆美元後，德意志銀行報告顯示，光是一個Nvidia，就已超越英國、法國、德國等，各經濟體股票市值總和，若加上微軟、蘋果、Alphabet與亞馬遜，則合計占S&P 500指數約三○％的市值，已經高於二○○○年網路泡沫時期，前五大公司所占比率，雖然這並不代表市場泡沫已經形成，不過已進入未知領域，表現將高度依賴少數公司。