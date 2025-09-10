謝金河：飆漲股的天際線 沒有永遠只漲不跌的股價

【文／謝金河】

每一次股價飆漲，市場都會搬出巴菲特的「潮水褪了，才知道誰沒有穿褲子？」或者是德國投機大師科斯托蘭尼的「老人與狗」理論，老人走一圈，小狗跑了四圈，最近大家發現持續大漲不停的千元股，很多都停下腳步，例如，台光電從一三四五跌到一○七五元，智邦從一○八五跌回九三五元，川湖從三二○○元跌回二八四○元後，五日再創三二五○元新天價，奇鋐從一一七○元跌回九三六元，富世達從一一八○元跌回九一六元，這些千元股回檔休息，正在等待業績的成長訊號，如果不如預期就會遭來更大的修正。

最近我看到生技股的浩鼎發布重訊，將減資五○％，股本從二六．三二億元減資五成，成為十六．一六億元，看到這個新聞，也喚起我十年前的記憶，二○一五年浩鼎股價漲到七五五元，當時市場瘋狂，我周邊有一些朋友參與其中，大家都期待浩鼎那顆乳癌用藥可以救全世界，但是浩鼎那顆乳癌用藥解盲一直失敗，股價反轉向下，這兩年已放棄這顆藥，並且聘請必治妥施貴寶出身的副總裁王慧君來擔任ＣＥＯ，但能否力挽狂瀾？仍充滿未知數。

飆股須靠基本面撐住股價

過去十年，浩鼎每年虧損逾十億元，去年虧損二三．一億，今年上半年再虧十一．六五億元，每股淨值已跌到十．○四元，這是減資的前提，十年來浩鼎的股東天天等待黎明，但美好的夢境一直無法兌現，如今再減資等於是殘局，對股東又帶來噩耗，從浩鼎、基亞、高端疫苗、合一、中天、鑽石投資，今年又有易威從二三三元跌到四二．四五元，順藥從四○○元跌到一二二元。

過去十年來，眾多生技股在股市翻雲又覆雨，但最後只有保瑞、美時或藥華藥股價能撐住，這告訴市場，飆股不一定能一直站在高峰上，最後必須靠基本面來撐住股價，保瑞靠著積極併購，ＥＰＳ從二二年的十八．五二元，二三年三○．二元，去年三八．六九元，業績保持高檔且成長。林群領軍的美時去年ＥＰＳ十九．三五元，今年上半年也有八．二九元。藥華藥靠著密集增資，手握二○○多億元現金，今年上半年也有六．三元。

今年生技股最風光的是康霈*，隨著股價飆升，到九月三日為止，市值已經跑到三九五九億元，超過大立光、健策、台塑石化、緯創一大堆知名的企業，並即將超越長榮海運、台灣大哥大，晉身為台灣市值第二十四大企業，這是市場很大的驚奇！康霈經營者很懂得「市值管理」，禾榮科也深諳此道，康霈先是一拆二，再拆成十股，現在股價還原已經超過五○○○元，市值跨過四千億，就有新挑戰，康霈接下來必須交成績單。

最近我發現康霈的研發靈魂人物凌玉芳持股一五二二九七張，換成市值達到三八七．五四億，她一個人的身價已超過半數以上生技公司全部的市值。台積電的魏哲家手上有六八二五張台積電股票，身價只比凌玉芳多一億，這個現象合不合理？有待時間來驗證。更重要的是康霈何時能交出成績單？如果只是市值管理，打進台灣五○，那麼買進康霈的基金經理人也會面對市場考驗！

全球股市走在稜線上

這些年我對炒作資訊不對稱的生技股都保持距離，但市場有很多年輕小白熱愛此道，他們衝鋒陷陣後揮揮衣袖，通常會留下滿手套牢的投資人，不過腳踏實地的也有，去年我遇見一九七三年在台南新化的南光化學製藥老闆陳立賢、王玉杯夫婦，他們為人良善，南光是大型輸液、針劑、注射針筒的企業，近半世紀的經營，ＥＰＳ在二元上下，去年是二．四一元，今年上半年ＥＰＳ一．二三元，配息從未低於一．六元，這家公司已進入第三代經營，每股淨值二三．六一元，自有資本率二五．六％，市值才三八．六億元，這家公司非常穩健，但市場不會喜歡這樣的公司。