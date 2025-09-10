T+A母以子貴 A股熱效應 蔓延台股

【文／周佳蓉】

中國A股市值持續膨脹，陸股九月兩融（融資、融券）餘額時隔多年再創歷史新高，「T+A」概念逐漸成為台股的亮點。而一些台股母公司因為A股子公司的股價拉抬，展現獨特的「母以子貴」現象。

在全球資本市場版圖中，中國Ａ股與台股的規模差異正日趨明顯。今年以來，處在相對低基期的陸股展開反彈行情，不少Ａ股飆漲幅度多達四至六成以上，自二○○七年中國股市市值首度超越台灣以來，截至今年八月底，上證與深證兩大指數合計市值突破一二○兆人民幣，折合十二．六九兆美元；相比之下，台股市值僅約二．五六兆美元，雙方差距已逐年拉大。

快錢湧入陸股 發揮槓桿作用

如今的中國股市規模已相當於台股市值的五倍，而全球投資者對中國資本市場的關注度提升，也可從另一項指標觀察。中國融資融券餘額（兩融）在九月初創下新高，包括上海、深圳、北京三地交易所的合計金額達到二．二九兆人民幣，一舉突破一五年六月創下的二．二七兆新高紀錄。當時Ａ股正處於一個上漲行情中，伴隨著融資餘額的上揚、槓桿資金快速擴大導致行情急跌，如今十年後再度見到同樣情景，顯示投資人不斷增加Ａ股的投資配置，市場活躍度持續提升，不過融資餘額在Ａ股流通市值占比較當年來講低得多，顯示資金結構更為健康。

從融資買進情況來看，主要聚焦在電子、電腦、通訊等類股。八月以來超過四三檔個股獲得融資淨買入超過十億人民幣、十八檔超過二○億，其中以ＡＩ晶片商寒武紀六八．九五億元居冠，新易盛、ＰＣＢ的勝宏科技、中際旭創、東方財富、中芯國際、工業富聯等多檔個股也是融資資金青睞的標的。寒武紀和新易盛八月以來股價漲幅均超過一○○％，輝達少數的中國ＰＣＢ供應商勝宏科技也大漲逾五三％，市值達二五五一億人民幣，成為Ａ股的風雲企業之一。相比於台灣ＰＣＢ市值最大的金像電約二一○○億台幣，顯然在資金規模、籌資能力上都存在不少差距。

上緯投控沾上機器人題材

雖然中國資本市場充滿吸引力，但台商在大陸投資卻愈發艱難。中國監管政策趨嚴、美中貿易戰加劇，加上全球去中化趨勢崛起、川普的新關稅，在許多台商眼中投資中國無疑是百害無益，去年台商西進累積原始投資金額約二兆八四三六億元，投資收益與匯回金額也同步創下歷史新高，顯示許多台商不得不重新評估風險，即便如此，仍有一批台商因子公司在Ａ股的亮眼表現，而受到投資人青睞，形成了「Ｔ+Ａ」的特殊現象。