無人計程車受惠股 一拖拉庫

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

無人計程車從科幻想像走入日常，今年被視為自動駕駛商業化的轉折點，美中車廠已在街頭跑出數百萬趟載客數據，而台灣供應鏈正在悄悄卡位。

對於無人計程車的想像，大多數人以前多停留在電視劇、電影情節，如今無人計程車已從科幻走入現實，二五年更被視為全球自動駕駛產業商業化的關鍵年。

有望補足勞動力缺口

在美國街頭，谷歌旗下Waymo已完成每周逾二五萬次付費計程車服務，車輛精準穿梭車陣，每次轉彎、加速、煞車都相當順暢；在中國北上廣深，小馬智行、文遠知行的無人車加速擴張，並建立合作夥伴生態，開拓國際市場，將歐洲或中東視為出海口。

過去幾年，美中兩國已先後推出無人計程車服務與試點，中西方代表包括百度Apollo Go和Waymo，根據IDTechEx發布的《自動駕駛汽車市場報告》，全球Robotaxi市場產值在二○四五年將達一七四○億美元，二十年CAGR達三七％，高盛則預測，中國市場產值則將自二五年的五四○○萬美元，飆升至三五年的四七○億美元，滲透率更可能由目前不到一％，至二○三○年躍升至二五％。高盛預測，中國一線城市有望在未來每輛Robotaxi年收入達到三．一萬美元，高於傳統網約車，原因在於超長工時優勢。隨著中國人口結構變化，深圳、杭州、寧波和成都等地近年宣布延長司機年齡上限，未來十年間全中國至少四百萬名司機退休，Robotaxi的成長將有望補足這一塊勞動力缺口。

美國晶片製造巨擘輝達（Nvidia）同時也在銷售自動駕駛汽車的硬體和軟體，在無人駕駛汽車的推廣中發揮著重要作用，沒有人為介入的無人車也可視作一種機器人，在過去車廠要推出自家的自動駕駛，需配置昂貴的光達或者影像辨識搭配高清地圖去環境偵測，投入持間和金錢成本高昂，輝達則提供自駕車的三大運算資源：DGX系統訓練AI模型、Drive AGX車載系統進行即時運算、Omniverse用於模擬與生成合成數據，能大幅減少車廠的開發成本。

最直接的例子，就是輝達已與Waymo、Benz、Volvo、長城汽車、極氪汽車展開密切合作，ＣＥＳ展上輝達也宣布與Toyota合作、ＧＴＣ大會宣布與通用汽車擴大合作，通用證實將採用Nvidia Drive AGX平台支援L2+～L4級別自動駕駛。就像電腦當年的出現以驚人速度掀起的科技革命，未來幾年自動駕駛開發的速度將大幅躍升。黃仁勳預期：汽車業將成為最大的ＡＩ與機器人產業之一，未來十年將是自駕車、機器人與自主機器的黃金時代。

新一波無人車競爭已來臨

觀察自駕車這個產業，可以細分為三個陣營：無人計程車公司、汽車製造商，以及自成一格的特斯拉。今年六月，特斯拉Robotaxi已在美國德州奧斯汀啟動試營運，首批投入十多輛Model Y，之後還將推出沒有傳統方向盤及踏板的Cybercab，計畫在二六年大規模量產至十萬輛。七月特斯拉進一步申請在亞利桑那州測試與營運Robotaxi，欲進駐鳳凰城都會區。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2368期；訂閱先探投資週刊電子版

