謝金河：深滬A股正照亮了台股市場 注意九月魔咒的變數

【文／謝金河】

經歷了川普對等關稅震撼，八月全球股市紛紛走高，台股加權指數上漲六四○．五八，漲幅二．九三％，櫃買指數拉出九．九一％的大漲幅，看起來與禾榮科、康霈*的大漲有關，領航全球的美股也持續創新高，道瓊八月上漲一四一四，指數大漲三．二％，標普五○○上漲一．九一％，Nasdaq上漲一．五八％，費半指數上漲一．○九％，道瓊指數、標普五○○、Nasdaq都在創新高的路上。

不過更令人驚艷的是沈寂十年的中國股市Ａ股在八月大放異彩，上海股市大漲七．九七％，深圳成分指數大漲十五．三二％，滬深三○○大漲十．三％，漲幅完全蓋過恆生指數的一．二三％、國企指數的○．七五％。沈寂十年的深滬Ａ股再度寫下十年新高價，而且，這個漲勢也影響了台股，例如，ＰＣＢ產業的大漲，先是從勝宏科技、滬電股份一直延續到台股，最近輪到ＡＩ晶片，上海Ａ股掛牌的寒武紀驚天大漲，也驚動了Nvidia股價。

寒武紀驚天大漲登股王

我們先從寒武紀談起，一開始陳天石兄弟創立的ＡＩ晶片公司並不起眼，二○二二年股價只有四六．五九人民幣，那個時候台灣劉峻誠創立的耐能實力並不比寒武紀差。不過在中共中央全力加持下，寒武紀成為中國發展ＡＩ晶片代表性企業，寒武紀、華為、壁仞都負有政策責任，今年中國研發出DeepSeek，加速在人工智慧布局，人形機器人在中國大行其道，中央下令中國境內ＡＩ企業必須貫徹晶片國產化政策，一直處在虧損狀態的寒武紀從去年下半年起轉盈。

今年上半年寒武紀交出營收二八．八一億人民幣，年增四三．五七倍的好成績，稅後淨利達十．三八億人民幣，在八月拉出大長紅，股價大漲七八二．九九人民幣，漲幅達一一○．三八％，這個驚天大漲，股價狂升到一五九五．八八人民幣，只發行四．二億股的寒武紀市值瞬間暴增到六○五九．三四億人民幣，寒武紀股價也超車一直以來最高貴的貴州茅台。

寒武紀驚天大漲，也吸引了全球關注，這個時候超級重量級的Nvidia也公布財報，第二季營收四六七．四億美元，年增五六％，淨利二六四．二億美元，年增五九％，如果把輝達上半年淨利四七七億美元和寒武紀的十．三八億人民幣放在一起比，這個數字差距很大，但背後值得關注的是中國最近下令拒用輝達的H20，並且全力發展ＡＩ晶片國產化的自足，過去多年美國從拜登時代的晶片法案，對中國晶片嚴格控管，但中國仍透過新加坡、馬來西亞，利用地下管道進口輝達最高階的H100、A100晶片，最近輝達公布季報，除了美國市場外，新加坡占比二二％，上半年占比是二一％，新加坡是輝達海外第一大市場，這顯示輝達在中國市場的占比不只是公開的十五％，在中國強力自足研發下，輝達未來恐怕面臨更大壓力。

九月秋殺 股市變盤？

八月二十九日阿里巴巴宣布旗下的通用奧義不再使用輝達晶片，在美國的阿里巴巴大漲十五．四三美元，漲幅達十二．九％，而這也讓輝達股價在八月二十九日下跌五．九九美元。輝達是史上第一家市值破四兆美元的企業，接下來能不能帶領美股乘風破浪，要看輝達市值能不能繼續挑戰極限？同時要看美中在ＡＩ賽道上，中國自主研發ＡＩ晶片能不能真正替代輝達？今年中國研發出DeepSeek，一度讓美國投資人嚇破膽，輝達股價一度大跌到八六．六二美元，後來發現DeepSeek沒有預期那麼神勇，輝達繼續踏上榮光之路，接下來的九月，輝達仍將扮演重要角色。