強化國防 無人機題材再看漲 軍工航太概念股入口袋名單

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／莊家源】

近日行政院通過明年度中央政府總預算案，其中國防預算達九四九五億元，創新高。總統賴清德強調持續推動國防改革，提升國防自主能力。

行政院院會近日通過了明年度中央政府總預算案，歲入預計為新台幣二．八兆元，歲出約三兆元。其中，國防預算參考北大西洋公約組織標準，並考量退輔會的退休給付及海巡署支出，總計達九四九五億元，約占明年ＧＤＰ的三．三二％。國防部也確認，在明年度的特別預算中，將包含新的軍購預算，但具體細項尚未透露。

政院拍板明年度國防預算

總統賴清德在今年度的國家安全高層會議上表示，為展現保護國家的決心，將持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，優先編列特別預算，讓國防預算達到ＧＤＰ的三％以上，其中在特別預算方面，國軍目前有「海空戰力提升」與「新式戰機採購」兩項特別預算，皆執行至二○二六年度結束，並已在二三年度的一○八三億元達到高峰，降至今年度的九○五億元，明年最後一年度則執行剩下的六九二億元。

美國政府去年十月批准對台軍售三套NASAMS，這套防空系統的射程為三○～五○公里，將與復仇者、愛國者及天弓等防空飛彈系統共同運作。此外，賴總統近期視察海軍一六八艦隊時，宣示將籌獲包括下一代巡防艦在內的先進軍備。根據軍方規劃，自二○一九年起，海軍已編列二四五億元執行「震海計畫」，籌獲排水量四五○○噸、搭載先進戰鬥系統的新一代巡防艦原型艦，但全案因雷達設計更改而延宕，自二三年起，優先籌獲排水量約二五○○噸的輕型巡防艦原型艦兩艘。

此次在賴總統的宣示下，新型巡防艦有望復甦，排水量可能擴大至六五○○噸，並配備主動相位陣列雷達、先進戰鬥系統及中科院自行研發的華陽垂直發射系統，成為下一代水面艦的核心戰力。根據海軍造艦規劃，合約設計案將先行啟動，後年度將再編列造艦預算。

二○二四年九月，經濟部宣布成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，推動無人機產業的國際化發展，希望促進產業自主並提升國際競爭力，由漢翔董事長胡開宏獲廠商一致推舉，擔任聯盟主席，另有協同主席神耀科技、亞航、雷虎、中光電智能機器人、經緯航太、長榮航太、佳世達集團等七家業者，推動台灣無人機產業朝向亞太無人機供應鏈中心目標邁進。

隨著俄烏戰爭持續，無人機在戰場中展現優勢，市場對於無人機的想像空間也更加增大。

無人機產業受矚目

法人分析，目前台灣無人機廠商潛在商機有三項，第一是「去紅色」供應鏈，涉及親美方陣營的各類無人機採購案，轉往台灣業者採購有望增加，可能包含整機、或零組件採購；第二則是國內軍用軍規無人機，中科院有銳鳶、騰雲等無人機產品在國內尋找量產廠商，可能有外售商機；第三則是無人機反制系統，目前主要由漢翔與國內通訊業者合作，未來可能會部署在國內有需求的區域。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2367期；訂閱先探投資週刊電子版

