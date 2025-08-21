謝金河：超漲股戒急用忍 台股下半場將重新洗牌

【文／謝金河】

華爾街百年名言：「行情在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在充滿希望中毀滅！」這一周台股加權指數終於衝過去年七月二四四一六的歷史新高，再創二四五五一．四二的歷史高價。台股過新高，又到了一個全新的格局，投資市場的百年名言，股價漲高了就不美，股價大漲後必須基本面跟得上，股價才能站在高檔。現在大家必須努力做功課，台股現在是處在絕望、半信半疑、憧憬、絕對樂觀的哪一個階段？

今天跟大家來共同探討幾個重點：一個是ＰＣＢ產業的空前大漲，投資人如何回應？二是千元股的驚奇旅程，何處才是終點？三是電子材料驚爆傳產龍頭股，何處是盡頭？四是競爭集中化的態勢，看這次台達電、鴻海的新航向。先來看看這一波ＰＣＢ的旅程。

大約在五月中旬財報公告後，我就發現台光電在第一季財報中交出ＥＰＳ十．○一元的好成績，那個時候台光電的股價才四○七元，於是我要求社內刊物去報導台光電崛起的秘密。大約花了兩個月，製作了一個專輯，封面是鐵血董事長董定宇，這是台光電董事長首度浮上檯面，此時台光電股價已經漲到七、八百元，到了第二季台光電又秀出ＥＰＳ十．○二元的好成績，股價衝到一三四五元，市值跑到四二六五億元，一票銅箔廠市值跑贏台塑石化、中鋼，這是股市的傳奇。

ＰＣＢ一窩蜂的炒作

今年ＰＣＢ從ＡＩ伺服器必須使用高頻高速銅箔開始，台光電大漲激勵了台燿從一一六漲到三六六．五元，接著是金居從三八．五五漲到一九○．五元，最後是聯茂也從四八．一五漲到一四一．五元。銅箔股大漲，連今年上半年虧損三．四三億、超過去年一整年的榮科股價都從十三．五元漲到三八元，市場只要看到生產銅箔的廠就全力拉抬。

接著是玻纖布，凡是跟玻纖布沾到邊的，不管業績好不好，股價都翻了好幾番。最具代表性的是富喬，從二二．二漲到八三．一元；德宏從九．四漲到五六．七元；建榮從二六．一五漲到六一．六元，這些是純玻纖布的廠，過去產業不景氣，這些廠只能渡小月，這次遇上大浪，股價都大漲，也帶動台玻、南亞等傳產股，這一波玻纖布大漲，來自日東紡把Low DK讓出來給台玻生產轉向為高端的Low DK2，但我發現日東紡這一波先從三○二五日圓漲到六九六○日圓，最近大回檔到五三○○日圓，全球最先進日東紡股價上漲不到一倍，台灣只能算二線，股價卻漲好幾倍，我仔細檢查一下，日本有沾到邊的日紡、鐘紡、富士紡、東洋紡、尼崎紡、日清紡股價漲幅都有限，看來是台股一窩蜂的炒作。

利基產品能否貢獻業績？

股價漲上去後看基本面，富喬過去十年有一半的業績是虧損，二三年虧損六．五一億，去年小賺六三○○萬，今年上半年賺一．三八億，第二季本業賺二．○四億，業外虧了二．四一億變成虧損，今年景氣翻升，但全年ＥＰＳ恐怕過不了二元，股價跑到八○元以上，似乎超漲。再看看日東紡投資四七．六五％的建榮，過去十年ＥＰＳ從未超過一元，今年景氣好轉，本業一季只賺六○○○萬上下，股價跑到六一元以上也顯得太OVER。再看體質不好、從來沒有賺過錢的德宏，上半年還是每股淨損○．二六元，股價最高也跑到五六．七元，這都提醒大家，市場太瘋狂！