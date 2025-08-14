快訊

繁星錄取被取消…台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

恐怖片場景？美國驚見長角「科學怪兔」 專家揭背後原因：並不罕見

哪些科技廠避稅赴美投資？

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／莊家源】

隨著川普推動美國製造政策及高額關稅措施，全球產業供應鏈正經歷重組，科技巨頭如蘋果、輝達及台積電與眾多台灣業者，紛紛加碼在美國的投資。

美國總統川普透過「美國製造」及「美國再次偉大」等政策口號，結合關稅手段，推動全球產業供應鏈的重組，進一步影響了全球資本市場的投資方向，美國概念股當中像是台積電、鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、神達、台光電、環球晶等成為投資者關注的焦點。

科技大咖加碼美國投資

美國總統川普宣布，將對進口至美國的晶片及半導體課徵近一○○％的關稅，但同時提出解套方案，川普表示，只要企業承諾在美國設廠，即可立即免除該高額稅率，即便工廠尚在建造階段、尚未開始生產，只要企業展現投資意向，便能享受免稅待遇，此政策主要在吸引更多企業回流美國，促進美國製造業發展，進一步鞏固美國在半導體領域的競爭力。

近期蘋果（Apple）宣布將加碼在美國投資一千億美元，擴大國內製造與供應鏈佈局，聚焦玻璃製造、半導體工程及ＡＩ實驗室等高階領域，使其對美國承諾總額達到六千億美元，此計畫被市場認為是回應白宮對蘋果海外產線布局的關切，同時降低產品面臨懲罰性關稅的風險。

另一科技巨頭輝達（NVIDIA）也宣布，未來四年將在美國投資高達五千億美元建構ＡＩ基礎設施，並首次於美國本土生產ＡＩ超級電腦，成為ＡＩ產業供應鏈的歷史性轉折點，此舉不僅回應了全球對ＡＩ算力飆升的需求，也符合美國政府製造業回流的政策訴求。

記憶體大廠美光（Micron）在不久前也宣布投資美國製造的兩千億美元計畫，包括愛達荷州興建第二家領先的記憶體工廠，擴建佛吉尼亞州工廠並現代化；晶圓代工龍頭台積電同樣為了避開川普政府的關稅問題，提出了一項在美國新增一千億美元的投資計畫，若再加上拜登政府時期的六五○億美元投資計畫，總金額將高達一六五○億美元。

去年底，台積電在亞利桑那州的第一座晶圓廠已量產四奈米（Ｎ４）製程，其良率已達到與台灣廠相當的水準，台積電將亞利桑那州第二座晶圓廠的量產進度提前至二○二七年，以滿足客戶需求，提高供應彈性。目前第二座晶圓廠則將採用Ｎ３製程，已完成建設，並根據客戶對ＡＩ的相關需求加速量產進度。

台積電美國廠開始量產

法人指出，為因應超微（ＡＭＤ）和蘋果（Apple）等客戶對亞利桑那州廠三奈米和二奈米的需求，台積電原定於二○二六年第四季進行的第二廠P2A移機計畫，已通知供應商提前至今年九月進行，整體時程提前了一年。因此，亞利桑那州第二廠的三奈米製程將於二○二七年底量產，而第二期產線P2B則預計在二○二八年量產二奈米，仍晚於新竹和高雄廠的量產時間。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2365期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊

追蹤

延伸閱讀

川普鴿飛舞 美元指數跌破98、新台幣升值測29.9關卡

川普超想得諾貝爾和平獎！前助理：國務院資深官員「壓力很大」

紐時：川普介入企業營運 成全球晶片業總司令

美聯邦政府限期30天接管華府治安 川普：將要求延期

相關新聞

BBU概念 兩檔標配股

隨著ＡＩ伺服器功率需求大幅提升，推動資料中心電源與備援電池模組需求持續成長，兩大電源供應器廠台達電、光寶科與鋰電池模組廠等積極布局。

哪些科技廠避稅赴美投資？

隨著川普推動美國製造政策及高額關稅措施，全球產業供應鏈正經歷重組，科技巨頭如蘋果、輝達及台積電與眾多台灣業者，紛紛加碼在美國的投資。

AWS Trainium 3年底問世 供應鏈完整解析

全球雲端業者資本支出加碼不手軟，且明、後年四大CSP廠ASIC晶片開發計畫藍圖明確，其中，AWS Trainium 3明年即將放量，成為市場矚目的指標，可望帶動台灣AWS供應鏈迎向新一波成長高峰。

謝金河：尋找半年報黑馬 全球股市飛越川普關稅屏障

這個禮拜全台灣為了疊加關稅吵成一團，好像台灣暫定二○％關稅稅率加上原來最惠國待遇關稅，產業就會滅亡的樣子，其實大家都誇大這個威力。這次關稅談判，台灣卡在幾個相對不利的地方，一個是台灣去年對美出超七三九美億元，今年資通訊大好，台灣對美順差可能上千億美元，台灣可能躍升對美第四大順差國，僅次於中、墨、越南。在這麼龐大的順差壓力下，台灣很難直接談到低關稅。

TACO時刻！ 台股啟動瘋狂模式

台股雖受到關稅疊加憂慮，但「Trump Always Chickens Out」，國際股市續強，高價股越來越多，部分業績看好族群包括記憶體、CPO、PCB、軍工輪流出頭，指數創歷史新高近在咫尺。

半導體後段測試商機火爆 CoWoS及WMCM先進封裝產能積極擴張

ＡＩ半導體晶片需求強勁，加上蘋果明年新機採用二奈米先進製程，先進封裝產能將一路上量，愛德萬預告，第四季到明年後段測試商機營運將拉長紅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。