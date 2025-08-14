謝金河：尋找半年報黑馬 全球股市飛越川普關稅屏障

【文／謝金河】

這個禮拜全台灣為了疊加關稅吵成一團，好像台灣暫定二○％關稅稅率加上原來最惠國待遇關稅，產業就會滅亡的樣子，其實大家都誇大這個威力。這次關稅談判，台灣卡在幾個相對不利的地方，一個是台灣去年對美出超七三九美億元，今年資通訊大好，台灣對美順差可能上千億美元，台灣可能躍升對美第四大順差國，僅次於中、墨、越南。在這麼龐大的順差壓力下，台灣很難直接談到低關稅。

另一個是台灣去年對美半導體出口逾四○％，領先馬來西亞的十五％、南韓的十三％，還有台灣資通訊出口占比六一％，今年這個占比會拉得更高。這是川普關稅壓力下，台灣面臨的不利形勢。不過，川普不是鐵板一塊，這個禮拜美中關稅談判又延長九十天，現在美國對中國稅率五五％，中國對美課十％，拖得愈久，符合中國利益。台灣暫定二○％，也很可能在美中談定後才會定錨，暫時可能不會有太大變化。

驚嚇、驚奇與驚喜

其實觀察這次川普關稅對資本市場的影響，這個世界一直是在驚嚇、驚奇與驚喜三部曲前行，例如，日本從二四％變二五％，後來變十五％，除了開放市場，日本投資美國五五○○億美元，七月九日日本汽車股全面大漲，八月十二日，日經指數再度寫下四二九九九．七一的歷史紀錄，東證也漲到三○八二．三八，都再創新高。南韓除了開放市場，投資美國三五○○億美元，加一○○○億美元買能源，南韓股市仍屢創新高，最高漲到三二八八．二六，今年漲幅逾三○％，成為全球最亮眼的股市。亞洲還有越南胡志明股市今年拉出逾二四％漲幅，越南承擔二○％關稅，洗產地的國家還倍加到四○％。

我們進一步來看，這幾個月被川普驚嚇的市場，例如，不拒絕向俄羅斯買油的印度被川普從二五％加到五○％，照理說，印度股市應該崩潰，但迄今印度股市仍然在八萬點以上，印度的NIFTY指數上漲四．○一％，被川普從三二％加到三九％的瑞士股市，今年股市仍上漲一．七五％，整個歐盟關稅稅率降到十五％，被包在歐盟裡面的瑞士單獨三九％，這也是很奇怪的現象。另一個是美國的兄弟之邦墨西哥被川普課三○％，現在可以延長九十天談判，但今年墨西哥股市仍上漲十五％，還有一句「川普想當世界皇帝」，被川普課五○％關稅的巴西股市今年仍上漲十％以上，從這個現象來看，四月二日川普宣布關稅的驚嚇，如今已經一掃而空，接下來，大家對關稅的消息也不用太驚嚇。

台股這次靠台積電取得半導體一○○％關稅的「人道走廊」，到美國投資可享零關稅，TSMC ADR到二四八．二八美元，台積電也漲到一二○○元，市值達三○．六五兆台幣，也讓台股加權指數順利站上二四○○○點以上，台股重返二萬四，促使台股重返正報酬，接下來，大家可以聚焦在半年報的揭露與調整。

核心本業獲利是股價靠山標

今年的半年報出現幾個特色，一是匯損吃掉多數公司的淨利，例如，最早端出財報的大立光第二季ＥＰＳ只剩七．七三元，半年ＥＰＳ只剩下五六．○一元，大立光的匯損吃掉四二億，第二季業外支出三○．八五億。龍德造船第二季淨利剩五五○○萬，匯損的業外損失一．二億；機殼的營邦第二季只賺一三○○萬，匯損的業外損益二．六七億，等於第二季白打工；機殼廠的迎廣業外損失七六○○萬，ＥＰＳ只有○．三七元；晟銘電業外損失四二○○萬，第二季ＥＰＳ○．五四元；只有勤誠把本業獲利衝上十二．四四億，儘管業外有一．○八億的損失，但ＥＰＳ仍高達六．八七元，股價衝上六○○元，這也告訴大家，匯損大家都有，但每一季的核心本業獲利是股價最大分水嶺。