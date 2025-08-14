TACO時刻！ 台股啟動瘋狂模式

【文／方亞申】

台股雖受到關稅疊加憂慮，但「Trump Always Chickens Out」，國際股市續強，高價股越來越多，部分業績看好族群包括記憶體、CPO、PCB、軍工輪流出頭，指數創歷史新高近在咫尺。

就在日本政府宣布輸美關稅十五％，並未疊加過去關稅；回頭看台灣卻需在美國宣布輸美課徵二○％關稅外，還需疊加原來關稅，以工具機過去平均關稅約四．五％而言，相當於未來輸美關稅將達二四．五％，一時之間引發國內對執政黨未說清楚撻伐！

其實對照日本將擴大對美國貿易的開放，涵蓋汽車、卡車、稻米及部分農產品等項目；並將投資美國五五○○億美元、韓國則答應將全面開放貿易，接受美國的汽車和卡車以及農產品，並投資三千五百億美元。台灣雖傳出除台積電要增加投資兩千億美元外，還要投資美國數千億美元，但是換來二○％關稅且要疊加原來關稅，不滿情緒高漲。

輝達降規晶片可望輸中

但是台灣還未開放美國汽車及農產品，相對韓國都已開放還要疊加關稅，再者執政黨還說盡量要再談能否再降低稅率，所以台灣並未比韓國輸太多。後面仍待政府繼續談判降低二○％與疊加稅率對傳產如自行車、汽車零組件、工具機殺傷力。

重點是關稅標準是美國說的算，有時還看川普心情，就像最近原定於十二日生效的對中國額外關稅再延九○天至十一月九日，美中將有更多時間磋商貿易協議。川普希望中國能大幅增加對美國黃豆的採購。至於印度還是將課徵五○％稅率；美國也說因關稅已多收超過一千億美元以上，並考慮用來降低人民或企業稅率！

另，美國推促歐盟各國、日、韓等將國防經費提高至ＧＤＰ五％，已是政策所在，對美國軍工股是利多。

再者，美國答應輝達及超微低階ＡＩ晶片輸往中國，但需上繳川普政府十五％中國晶片營收換出口許可；此外，川普表示，如果輝達能設計出性能較低的Blackwell晶片，他會考慮允許該公司向中國出口。川普說：「換句話說，把Blackwell的性能降低三○％ 到五○％。」他接著說，「我想黃仁勳會再次來找我討論這個問題。」這是較新聽到的美國可能同意高階晶片銷中。果真川普同意降規版Blackwell晶片銷往中國，可預期又是輝達業績成長另一機會，對於台積電以及先進封裝公司又是利多。

台股補漲後來居上

美國七月核心消費者物價指數年增率為三．○一％，市場預計九月可能降息兩碼。而美股四大指數及個股從四月中旬開始反彈至今已有四個月，彈幅不小，除道瓊及費半外，其他兩大指數已創歷史新高。短線上包括博通、輝達、微軟等股價都創新高。只要跟政府妥協的公司幾乎股價都會大漲，從輝達、超微、波音再到國防ＡＩ公司PLTR、當然現階段當紅的就是已輸誠的蘋果。