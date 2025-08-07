鴻海&東元換股結盟 高度互補 搶攻兆元級AI資料中心商機

【文／吳旻蓁】

鴻海與東元宣布互持股策略結盟，強化ＡＩ資料中心與能源工程整合實力，劍指美國「星際之門計畫」龐大市場，搶攻全球雲端基礎建設商機。

近日，一場「換股結盟」了引發資本市場的高度關注。電子製造巨擘鴻海與電機龍頭東元兩大台灣產業標竿，透過董事會拍板決議，以股權交換的方式建立起策略合作關係。東元增資發行約二．三七六四億新股予鴻海，而鴻海則同步增資約七二四八萬股東元，換股比例定為一比○．三○五股，以一股東元換鴻海○．三○五股；藉此鴻海持有東元十％股權，成為其第二大法人股東，而東元持有鴻海○．五一九％股權，預計第四季完成核准與交割程序。

交易消息一出，東元七月三十一日股價直接鎖漲停，鴻海復牌後也一度彈升，充分反映兩家公司結盟訊號在資本市場的激勵效應。事實上，鴻海跟東元本就有合作關係，東元為ＭＩＨ電動車開放平台的一員，而鴻海的電動車、原型車已導入東元的馬達；同時，在工廠節能減碳與ESCO能源服務也有實際合作經驗。

兩公司結盟深化綜效

從產業脈絡來看，這場結盟幾乎是水到渠成。近年來，鴻海積極從「代工之王」轉型為智慧製造與系統整合服務商，跨足ＡＩ伺服器、電動車平台、資料中心基礎設施等多個新興領域；而東元則在數十年的電機技術積累之上，全力布局智慧能源、電動車動力系統、工業自動化等市場。換句話說，鴻海擁有全球製造與整合供應鏈的能力，東元則掌握馬達、驅動器、能源系統等硬底子工程實力。由此來看，兩家企業的核心技術在應用端領域具有互補效果。

而兩強聯手的，看重的就是ＡＩ資料中心的爆發性商機。當前ＡＩ基礎建設市場正處於高速成長期，美國、歐洲乃至中東等地，都在大規模建置高效能、低延遲的運算中心。根據國際市調機構顧能（Gartner）預估，儘管全球企業面臨地緣政治與經濟雙重壓力，但二五年全球ＩＴ支出規模仍上看五．四三兆美元（約一五九．五八兆台幣）、年增七．九％；其中，在生成式ＡＩ相關基礎建設帶動之下，資料中心系統支出可望年增四二．四％，成為推升整體ＩＴ市場的最強動能。

資料中心一站式解決方案

這些資料中心除了需要大量伺服器、儲存與網路設備，更仰賴穩定高效的電力供應與散熱系統，建置門檻與技術複雜度相當高。鴻海長年深耕ＡＩ伺服器與機櫃製造，已具備強大整合能力；東元則在高壓馬達、電源轉換、能源管理等電機工程領域擁有深厚實力。因此若將雙方資通訊與機電優勢結合，便可望為全球客戶提供完整的資料中心模組化產品、機電工程服務、與具有成本優勢的一站式解決方案，強化在全球ＡＩ基礎建設市場的競爭力。目標市場不僅涵蓋台灣與亞洲，更延伸至美國與中東等地區的龐大商機。