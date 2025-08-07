半導體關稅將底定 大盤多空震盪

【文／方亞申】

美國祭出第232條款針對半導體進口的調查結果，就算降低稅率有限，但台灣因獨特生產AI伺服器供應鏈，獲利仍有高水準；傳產股因中國內捲趨勢持續，股價以每股淨值為反彈上限所在；軍工股以無人機為首盤堅震盪。

從四月初美國延後九○天決定對外課徵關稅，七月底對各國關稅大致底定，美總統川普拍板對六九個貿易夥伴課徵新一輪關稅，引發各國密集交涉，盼爭取調降空間。不過美國貿易代表葛里爾近日受訪明確指出，這波關稅稅率「基本上已底定」，不會因後續談判而進一步調降。也就是台灣輸美關稅標準為二○％，雖然政府說雙方仍有持續談判意願，並釋出八月七日關稅實施前，稅率可能還會進行調整的訊號，美國對台二○％「暫時性關稅」，下次會議時間尚未敲定，意味著關鍵協議來不及在期限前拍板，預期「還需要一點時間」。意即自七日起，台灣出口至美的產品，除半導體相關品項仍待美方訂出新稅率外，其它都會被課二○％。若以此來看，台灣關稅將高於大多數亞洲國家及歐盟被課徵的十五至十九％。

ＡＩ扮主流毫無懸念

其實台灣的重點是在資通訊產品上，目前還是屬於零關稅，後續待協商，政府打算將此部分與二○％的關稅一起談，看看能否一起下降。不過以近三年台灣對美順差越來越大，大約有近八成產品屬於二三二條款涵蓋範圍，涵蓋半導體、資通訊等重要產業，去年台灣對美國的順差七三九億美元，比日本的六八五億美元、南韓的六六○億美元、加拿大的六二三億美元都還高。再者，台灣的半導體輸美，去年金額三○九億美元，占比四○．三％，遠超過馬來西亞的十五％，南韓的十一．五％。

台灣的資通訊產品去年出口到美國的占比達六一％，後面這兩項的重要性遠遠超過對等關稅！這也是台美兩國談判重心所在，就算向日、韓全面開放美國產品降至零，美國可能還是要談半導體及資通訊產品。

台灣希望是拿到二三二條款的半導體「最惠國待遇」，意即盼列在最低那一層級；至於美國會給台灣多少稅率？市場直指超微執行長蘇姿丰日前的一句話，及美國晶片較台灣貴五至二○％，也就是台灣晶片關稅可能高於二○％，預計八月中下旬後答案將公布。

美國態度很明顯就是想把高階半導體搬回美國，傳聞要台積電再投更多錢，甚至還要幫英特爾管理，果真如此，對於台積電將是一大考驗！

下半年台灣經濟景氣成長率若以主計處預估，可能不到一．五％，與上半年超過六％相差頗大，下半年真正對台灣景氣貢獻的是ＡＩ伺服器。以目前全球總市值最高的公司就是輝達，輝達將各式的ＡＩ晶片及相關伺服器都找台商合作，特別是ＡＩ伺服器一台動輒上億元，相對相關零組件包括散熱、連接線器、路由器、機櫃等，規格要求高，價格也高。

近期台股盤面上主流，主要就是呼應美國科技股，市場預期九月聯準會降息機率提升。

而美國八月七日起即將對多達六九個貿易夥伴國實施全新的對等關稅，稅率落在十至四一％之間，創下史上最高平均進口稅率。所幸，此舉對全球市場帶來震撼降低。美股四大指數在跌破月線後，包括標普、那指接續反彈至月線之上；道瓊及費半則接近月線。其中高總市值股如輝達、微軟、谷歌、臉書、博通、Palentir等重新站回所有均線之上，或是創收盤新高，顯示資金還是集中在此，也就是ＡＩ還是主流。

高價股上漲有其底氣

推估台灣半導體關稅約落在二○至二五％，如此才會吸引美商在美生產晶片。此對於台積電影響可能較為有限。就怕川普強硬要求台積電再大加碼投資美國或代管英特爾代工，若是如此台積電股價將整理一陣子。當然焦點輝達及超微可在中國銷售H20及較低階晶片利多，繼續刺激股價，輝達股價一八○美元創收盤歷史新高，市值四．四兆美元，微軟亦逼近四兆美元，加上臉書及博通、甲骨文股價都是高姿態，ＡＩ主流地位不變。所以最近鴻海、廣達、神達、緯創、緯穎股價姿態都很高；更重要是重點在零組件台達電、光寶、奇鋐、智邦、貿聯ＫＹ、台光電、川湖、營邦、AES-KY、順達盤中股價都創歷史新高。以目前與七月初價格相比，包括川湖股價已竄升至台股第三名、台光電從五○名之外竄升至十六名，其它如奇鋐、富世達、智邦、貿聯ＫＹ等，股價都將排名拉升至股市二一至二五名，而這些高價股總市值都也擠進台股前五○名，顯見ＡＩ零組件吸引政府基金、代操、投信、外資集體押寶之威力。再者，這些公司營收已連續兩年成長三成以上、甚至超過一倍，首先是ＥＰＳ至少都有七元以上，所以股價上漲有其底氣。