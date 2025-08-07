謝金河：這個世界在驚嚇、驚喜中運轉 財報效應帶來不同命運

【文／謝金河】

自從川普在元月二十日登上美國總統寶座以來，這個世界總是在驚嚇、驚奇與驚喜中連番上演，四月二日的對等關稅是驚嚇，在那一瞬間，手上有持股的都是輸家。在那一刻大家目光都轉向手上有三○○○億現金的巴菲特，他的金言是海水退潮，才知道誰沒有穿褲子。

股價下跌，川普又祭出豁免九十天，全球股市又上漲，七月九日期限又到，和美國談妥關稅的國家不多，川普一方面揚言加碼，另一手又脅迫對手國付出條件得到稅率的減免，現在有的到八月七日，有的國家像墨西哥遞延九十天，關稅仍在談判中，但是各國股市又展開新牛市。

美國股市的標普五○○、Nasdaq紛紛創下歷史新高，這幾天川普又在他的自媒體寫道：美國更富有，國力比以前更強大，未來還會有更多像現在這樣的牛市。川普樂見股價上揚，在各國領導人中確實很罕見，但美國股市接下來必須面對一個新問題，美國大型科技股奔馳，上檔空間還有多大？市值最大的Nvidia最高來到一八三．三美元，市值來到四．四七二兆美元，這次輝達狂升，背後的推手之一是孫正義的軟體銀行，軟銀對Nvidia的持股從前一季的十億美元，到這一季增加到三○億美元，還加碼三．三億美元的台積電ＡＤＲ及一．七億美元甲骨文（Oracle），最近神達又再轉強，神達是甲骨文重要夥伴。

二三二條款才是重頭戲

Nvidia市值率先突破四兆美元後，微軟也攻上五五五．四五美元，在財報表現亮眼的助力下，市值一度跑到四．一二七兆美元，美國有兩家市值逾四兆美元的企業，Apple努力守住三兆美元，Google、Amazon在二．二兆美元之間，Meta正力爭上游，股價最高跑到七八四．七五美元，市值來到一．九六九七兆美元，看起來Meta會成為二兆美元企業。然後是AVGO股價三○六．九五美元，市值跑到一．四二四兆美元，台積電ＡＤＲ最高來到二四八．二八美元，市值一．二八二兆美元。

最近關稅的事困擾台灣，也影響台股，八月五日傳出川普要求台積電投資三○○○億美元，ＡＤＲ應聲下跌六．五二美元，跌幅二．七六％，TSMC ADR最高跑到二四八．二八美元，換算成台股的價格已經超過一四○○元，但台灣掛牌的台積電只跑到一一六五元，這是川普關稅帶來的憂慮。從二○二○年起，日股、韓股表現相對遜色，這是關稅帶來的壓力。

這次日、韓談到十五％的稅率，但除了完全開放市場，日本必須直接投資五五○○億美元，南韓是三五○○＋一○○○億美元，代價都不低，台灣的二○％是暫時的，接下來的二三二條款才是重頭戲！台灣卡在三個難題，一個是台灣去年對美國順差七三九億美元，今年可能上看千億美元，在ＡＩ領軍下，台灣半導體及資通訊產品輸美大旺，台灣的半導體輸美市占率超過四○％，遠超過馬來西亞、南韓，台灣對美國出口占比三二．四％，已超過中港的二七．三％，比較可怕的是台灣的半導體加資通訊出口占比高達七七．○三％，而資通訊商品輸美又占六一％，這是台灣的「七寸」，如果川普要跟台灣斤斤計較，台灣恐怕會付出十分龐大的代價，最近傳出川普要台積電投資Intel四九％股份，有一說台積電投資美國四○○○億美元，川普自己說是三○○○億美元，這都是台積電很難接受的命題，而川普要台積電畫押，台灣的政府對台積電只有六．三八％的股份，這才是台灣的難處。

波克夏的投資敗筆

川普帶給世界不同的挑戰，股市也有一些新的變化，一是巴菲特的波克夏Ａ股今年持續下挫，市值面臨跌破兆美元的挑戰，繼第一季撇清西方石油的二二億損失，這次減記卡夫食品（Kraft Heinz）八四億美元的帳面投資，造成帳面上三七．六億美元的損失，波克夏公布財報淨利一二三．七億美元，年減五九％，原因是普通股投資收益下滑及卡夫食品減值，波克夏已經是連續十一季淨賣出股票，現金部位達三四四○億美元。