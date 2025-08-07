AI財報外溢效應五大CSP廠獲利超預期

【文／魏聖峰】

五大CSP廠公布業績和營運展望，AI明顯帶動成長，為了避免遭對手追上只能加碼資本支出，谷歌增加百億美元超越微軟、Meta二度調高下限、甲骨文下年度支出會比目前預估更多。

年初全市場都還在擔心ＡＩ是否會成為曇花一現、或是看得到卻吃不到的產業，但經過上半年的產業變化，從企業端到消費者使用ＡＩ作為工作上或生活上輔佐工具越來越普遍，強化ＣＳＰ業者持續加碼ＡＩ的硬體投資。從全球五大ＣＳＰ業者最新財報以及對後市展望相對樂觀的預期，市場更可以確信產業大咖不但能從ＡＩ上獲利，還發現這股ＡＩ的需求比想像來得強，所以業者持續調高今年的資本支出。即使ＣＳＰ業者股價短線漲幅已不小，本益比的確也不低，當他們公布財報與財測後，華爾街市場依然給予他們的業績正面回饋。

微軟Azure以及相關雲端服務是微軟這幾年營運最快速的部門，尤其受惠於ＡＩ技術的加持，讓這個部門成為微軟營運受到市場關注的焦點。微軟交出來的財報的確也沒讓市場失望。根據微軟財報顯示，Azure的營收年增率高達三九％，達到七五○億美元，這也是微軟首度公布Azure單獨的營收。實際上，Azure過去一年多在全球雲端運算的市占率明顯提升，持續拉近與龍頭ＡＷＳ的差距卻也是不爭的事實。

對於微軟這類大型資料中心業者來說，現在的投資有可能是未來營運成長的保證，尤其在ＡＩ時代，當其他競爭者不斷投資ＡＩ與擴充相關基礎設施，現在投資若嫌保守，很可能在未來三～五年的ＡＩ競爭中落後對手。微軟公布財報後，仍維持今年資本支出八○○億美元。

ＡＩ提高微軟毛利率

根據微軟公布的財報內容，上季營運費用增加約五～十％，主要用於雲與ＡＩ工程的投資，上季毛利率提升約十三％、達到六八．五八％，營益率也維持在四四．九％。截至今年三月底為止，全球雲端運算市占率中，微軟Azure的市占率已經成長到二二％，持續縮小與龍頭ＡＷＳ二九％的差距。就在一年以前，Azure的全球市占率約十九％，如今與ＡＷＳ是有史以來最近的距離。

根據HG Insights和Turbo360的統計數據，從二三～二四年期間，Azure客戶年增率十四．二％，新創企業是這段期間成長最快速的客戶、達到二三％。對Azure營收貢獻度最大的客戶群是資訊科技與服務業，尤其是網路客戶每月支出超過十萬美元所占比重最高，也是對Azure營收貢獻度最大的客戶群。

谷歌母公司Alphabet這次公布的財報顯示，該集團旗下ＡＩ產品應用的活躍客戶平均人數持續成長，代表客戶使用谷歌ＡＩ相關產品需求有明顯成長，並能替谷歌帶來更多的廣告收益。其中AI Overviews上季每月活躍用戶突破二○億人次，使用付費ＡＩ模型Gemini App每月活躍用戶已達四．五億人。隨著ＡＩ技術納入搜尋引擎內容，讓更多廣告能抵達潛在客戶，讓YouTube Shorts廣告收視明顯成長，並以能媲美傳統的影音串流廣告。

谷歌廣告收入攀升

這樣的模式，讓以搜尋引擎為主的谷歌頁面廣告收入攀升。從谷歌的營運表現來看，上季相關服務的營收年增率十二％、達到八二五億美元，雲端相關營收年增率三二％、達到一三六億美元。隨著ＡＩ對谷歌的營運明顯成長，谷歌調高今年資本支出一百億美元並達到八五○億美元，調高後的資本支出使得谷歌超越微軟。谷歌雲端在全球雲端運算市占率十二％，排名在AWS、Azure之後。在ＡＩ驅動下，搜尋引擎、YouTube和雲端平台三大主力事業均有強勁成長，且有大規模資本投資來支撐下一階段基礎架構擴張。