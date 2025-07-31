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金控重新洗牌 四強各據地盤

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

台灣金融史上最受矚目的金控併購案正式落幕，台新金與新光金的合併不僅創下台灣首宗金控合意併購紀錄，更將重新定義金融市場的競爭格局。

眾所矚目的台新金與新光金合併案，在三月份獲得金管會點頭，兩家金控於七月二十四日正式合併，新光金股票隨即下市，且旗下各個營運事業單位將併入「台新新光金控集團」。這樁台灣史上首宗的金控合意併購，不僅牽動台灣金融版圖，更引起國際信評機構高度關注，在正式合併案之前，中華信評在五月一舉提高新光金控、新光人壽、新光銀行與元富證券的評等；標準普爾也將新光金旗下的新光人壽的信用評等自「BBB-」調升至「BBB+」、新光銀行亦自「BBB-」調升至「BBB+」，顯見外部信評機構對兩家金控合併的效應持高度肯定，將使未來大金控的財務體質更加穩健。

併購之路歷經波折

在過去的二三年新光金與台新金曾多次討論合併但始終未果，二○○二年曾在合併破局後，在市場留下「兄弟爬山，各自努力，山頂會合」的經典語句，直至二三年六月，新光金董事會改選，由以洪士琪的「改革派代表」結合吳東亮等股東，最終成功掌控經營權，再增資讓新壽資本適足率逐步回到法定標準，財務狀況改善，也讓之後的「新新併」埋下了伏筆。去年下半年，半路殺出中信金祭出比台新金開價更高的收購價「搶親」企圖併購新光金，但最終遭主管機關拒絕，讓兩家合併案過程增添不少變數與波折。

七月的合併基準日生效起，新光金股東依換股比例，一股可換得台新金普通股○．六七二股外，還能獲得台新辛種特別股○．一七五股；其中，辛種特別股每股面額十元，年利率一．六六五％，並將在三年後以發行價格強制收回。此外，新光股東也享有台新金配發的現金股利，以二四年的○．九元計算每股約可分得○．六○四八元。

台新金預計九月正式更名為「台新新光金融控股公司」，並規劃合併後的兩年內，陸續完成銀行、保險、證券、投信四大子公司整合。投信二五年底完成合併、壽險二六年一月，同年四月完成證券的合併，最晚則是系統轉換難度最高的銀行預計六月底完成。

台新金控躍升金控第四

觀察金管會網站公告的《金控公司合併報表財務資料》，截至今年三月底，十五家金控公司總資產排名，排名第一國泰金十三．八九兆元，第二為富邦金十二．一三兆元，第三為中信金八．九八兆元。新光金與台新金合併後資產規模合計將近八．六兆元，一舉躍升為國內第四大金控，並擠下原本逾七兆元資產總額的官股金控─台灣金融控股（又稱：臺灣金控）。

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