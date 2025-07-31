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關稅不關稅 資金行情無所謂

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／黃俊超】

台灣關稅稅率即將拍板定案，半導體關稅則還須等待調查結果，未來兩周內還有第二季財報陸續公告，加權指數目前暫於高檔震盪，個股依營運展望、題材、籌碼而波動。

全球的目光焦點，依舊高度集中在美國與各國關稅政策的最新進展。川普與歐盟達成貿易協定，歐盟出口至美國商品關稅，將由日前威脅的三○％降為十五％，也低於四月初首發的二○％，而歐盟將分年購買七五○○億美元的美國能源，且在當前現有投資基礎之上，再投資六○○○億美元，開放市場對美國零關稅，還將採購大量美國軍事設備，歐盟執委會主席馮德萊恩表示，協議帶來穩定性和可預測性。

開放且零關稅勢在必行

目前已知與美國貿易稅率最低的是英國的十％，近期的日本與歐盟都是十五％，東南亞國家則多約在二○％上下，全面性的零關稅向美國開放市場，台灣目前雖然還沒公告，不過依循前例各國，對美國開放且零關稅，加上各種方式的付出金錢或是投入資源，將是換取相對較低關稅的基本要求。半導體是台灣的經濟命脈，美國商務部長盧特尼克表示，將在兩周內公開二三二晶片產業的調查結果。美國的調查著眼於提高國內半導體生產能力的可行性，以及是否有必要因國安考量實施關稅等額外貿易措施。

面對畜牧出口大國的澳洲，川普表示澳洲同意開放進口美國牛肉，然而其實美國肉牛數量正處於六十餘年來新低，即這項開放主要在於象徵性意義，換個角度來看，足以用來警告其他不願意進口美國牛肉的國家；另一方面，經濟規模就算大到如日本與德國，汽車產業在經濟上具有極高度重要性，依舊必須接受不對等的關稅政策，縱然遠高於過往也只能吞下去。

回到我國，檯面上目前已知釋出的善意，包含台積電加碼美國至少一六五○億美元，中油與阿拉斯加天然氣公司，簽訂阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書，國籍航空華航購買波音共計十四架飛機，及持續提高向美國購買武器的預算。台灣不可能、也沒有能力向美國做出任何報復性舉措，政府更該做的是對內的因應政策，以及對各產業的支援措施，完全不帶來衝擊是絕對不可能的，只能夠求盡量降低傷害的程度。

根據路透社報導，川普受訪時表示，美國將會對尚未達成協議的國家設定關稅，預計將會落在十五～二○％，台灣可能就在這個區間當中。面對川普政府無所不用其極的威脅，不管必須要面對再不願意接受條件，也恐怕必須如同聖嚴法師最著名的十二字箴言，遇到困難必須面對它、接受它、處理它、放下它，美國不僅不再讓利，且還會持續吸取全球的養分。

個股依財報股價調整

聖嚴法師也曾說過，逃避不能解決問題，只有用智慧把責任擔負起來，才能真正從困擾的問題中獲得解脫。關稅對美國以外的國家來說是相對數字，若能夠比主要競爭對手低，就有機會可以獲取利益，然而最大的利益回歸到川普的目的，「讓美國再次強大」，搭配大而美法案，對於投資人來說，不論直接或間接投資美股，長期而言有高機率可取得不錯的報酬率。

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