謝金河：價值與價格的角力 台北的天空增加了一些變數

【文／謝金河】

七月過去，八月登場，今年台股表現在全球屬中後段班，格局似乎不如過去幾年壯闊，例如，二○二○年以後帶領台股指數奔馳的台積電，這次在美國的ＡＤＲ寫下二四八．二八美元的歷史新高，市值撐大到一．二八八兆美元，如果用ＡＤＲ回推台股，理應是一四七四．七台幣，不過這次台灣的台積電只平了去年的一一六○元新高，台積電始終沒有能越過前波高點。

二○二○年七月八日台灣的加權指數衝過高點三○年的一二六八二，就是由台積電帶頭，去年台積電漲到一一六○元，台股指數達二四四一六，這次也來到一一六○元，但加權指數還在二三二○一，台積電來到歷史最高，但台股始終難以再超越二四四一六，這看得出台股的內在結構正出現弱化。

台灣關稅會是驚嚇或驚喜

今年的台股增加了一些新變數，例如，台積電今年基本面仍然非常好，第一季營收八三九二．五三億元，第二季九三三七．九一億，上半年營收一．七七三兆元，年增四○％，第一季ＥＰＳ十三．九五元，第二季十五．三六元，上半年ＥＰＳ二九．三一元，上半年淨利七五九七億元，這是一張十分漂亮的成績單，今年不出意外，ＥＰＳ將落在五五～六○元的區間，但股價卻停在一一五○元上下，這當中可能有幾個原因，一是新台幣升值帶來的變數，不過，台積電已將百億美元資金放在美國，受到衝擊不大。

比較顯著的是川普的因素，從去年七月以來，川普對台積電一直不友善，後來台積電要加碼到美國投資金額到一六五○億美元，但還沒有獲得川普的歡心，接下來讓大家懸念的是川普的關稅及二三二條款，美國如何對台灣的晶片課稅？這是重中之重的核心，這也成了台積電股東的懸念。不過，從另一個角度來看，台積電如果以ＥＰＳ五五元來計算，本益比二○倍，合理價在一一○○元，台股在二○○○○到二二○○○點會形成十分強而有力的支撐，這是台股的屏障。

另一個是全台焦點的川普關稅，台灣稅率是多少？這個題目一直是市場猜題的焦點，這個禮拜謎底會揭曉。一直以來我都告訴大家，川普的談判一定會經過驚嚇、驚奇，或者到驚喜的三部曲，台灣的關稅到底是驚嚇？驚奇？或驚喜？這一周一定會有答案，大家都希望台灣能夠得到低的關稅，但對川普來說，關稅是一個「DEAL」，你必須拿東西來換，台灣要不要對美國完全開放市場？這才是稅率高低的關鍵。

三是台灣剛剛經歷了一場大罷免，由民團領銜、民進黨在背後支援的大罷免失利，這場政治角力把台灣政壇的惡鬥極致化，朝野的對立加深，很多在野黨令執政黨頭疼的政治人物經過這一關，接下來會制定更多讓執政黨頭痛的法案，台灣內耗，中國壓力加重，二十九日又傳出川普不准賴總統過境紐約，對台灣的外交也是當頭棒喝，這一連串內外交困，對台灣未來的發展增添了很多變數。

ＰＣＢ產業掀起巨大變化

在小英總統時代，民進黨獨大，很多政策容易推動，中央政府強而有力，台股的多頭力道強大，現在朝小野大，台股活力逐漸消退，在這個大環境惡化下，台股有台積電撐起的底氣，下檔不會太深，但往上攻堅力道也可能減弱，因此在股市的格局不會形成全面性大漲，可能出現一些小格局，個股會出現比較激烈的變化與調整，我們舉例來看。