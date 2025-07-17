ETF除息潮 搶搭配息列車

【文／周佳蓉】

七月掀熱潮，將有多達八五檔ＥＴＦ除息，包含債券型、股票型ＥＴＦ總共釋出逾三五六億元現金活水，這波資金回流將再度為台股注入動能。

七月台股ＥＴＦ除息潮如火如荼展開，再加上企業陸續進入七、八月除息旺季，將逐步發放二○二四年現金股利，去年由於ＡＩ需求的增加、金融和貨櫃航運等行業表現亮眼，二四年整體稅後純益達四．○六兆元，年增率三八．二％，創下史上第二高的水準，這也都將反映在股息增長上，共有八九檔ＥＴＦ集中於七月配息，包括五○檔債券型ＥＴＦ、二六檔國內指數股票型ＥＴＦ，以及十三檔跨國投資股票型ＥＴＦ。

觀察除息名單之中，資金規模達一二四二億元的元大台灣價值高息已於七月十日搶先除息，本次配發○．○四元，從○．○三元調升，換算年化配息率約五．三％。根據歷史資料，元大台灣價值高息在二四年全年才配息○．二八元，今年以來已配息○．二二元，相較以往配息金額更高。

元大台灣價值高息領軍月配ＥＴＦ

此外，元大台灣價值高息於五月完成今年第一次成分股調整，從市值前三○○大且流動性佳的上市公司中，篩選出自由現金流收益率高、財報體質佳、現金股利配息率高且本益比低的五○檔股票，並更改調整規則，五月調整的個股從檔數無限制改為只能調整十檔。新增成分股包括：陽明、萬海、統一、兆豐金、神基、順達、頎邦、帆宣、矽創，由於持股前幾大的廣達、華碩、中信金等在六、七月均除息，且股息殖利率約五％，也使今年的配息表現相對亮眼。

另一檔月配型ＥＴＦ復華台灣科技優息，結合科技成長與配息優勢，成為七月配息的另一亮點，是市場上規模最大的月配息ＥＴＦ。過去一年來，年化配息率為六．一五％，調升股息金額後，股利已連續三個月配發○．○七元。而其他調升股利的月配型ＥＴＦ還包括統一台灣高息動能，從○．○四元提升至○．○六八元；中信成長高股息則從上次的○．○二八元大幅增加至○．○七七元，更在除息當日上演一日填息行情，顯然已一掃過去的「降息風」陰霾。

新秀與國民ＥＴＦ齊發功

去年十月才掛牌的ＦＴ台灣永續高息ＥＴＦ於七月迎來首次配息，每單位將配發○．一一五元，換算年化配息率近十五％，吸引大量買盤湧入，成交量自公告配息後明顯放大，由於該檔ＥＴＦ航運股比重較高，受益於產業配息政策，配息穩定性增強，加上持有台新金占金融股權重最高，在高股息ＥＴＦ除息旺季中備受青睞。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2361期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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