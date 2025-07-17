2柰米神助攻 材料、設備、封裝最賺

【文／吳旻蓁】

市場屏息以待台積電法說會，外資一邊下修毛利預估，一邊仍喊出加碼評等，顯示長線看多不變。隨著擴廠動能延續、供應鏈業績齊揚，台積電持續扮演牽動台股多空方向的關鍵力量。

台積電第二季在ＡＩ需求續旺，加上客戶提前拉貨下，營收表現不俗，不過面對美國對台灣的關稅遲遲未公布，市場資金也稍稍縮手，加上一向作為台股風向球的台積電法說會十七日登場，將作為台股第三季乃至於下半年多空方向的前瞻指引。法說會前一如既往未演先轟動，機構法人紛紛出具報告，在外資圈近期所出具的台積電個股報告中，仍持續看好台積電在技術領先與ＡＩ應用下的長線營運表現，不過短期仍面臨匯率、關稅等影響。

如摩根士丹利證券指出，第二季新台幣強升十％，將對台積電毛利率造成逾三％的衝擊，使下半年毛利率，由原先預估的五八至五九％調降至五五至五六％；而匯率升值將可能使台積電今、明兩年每股稅後純益下降六、十二％。然而，ＡＩ晶片訂單的火熱依舊強勁，摩根士丹利預期台積電在法說會上，有望上修全年美元營收成長預期，從目前市場共識的年增二五％，上調至三○％。

值得一提的是，摩根士丹利對台積電前景維持高度信心，認為產業利空已逐漸出盡，匯率影響也在市場合理預期中，且看好ＡＩ需求持續爆發，將讓台積電成為全球晶片戰局的最大受益者。因此，摩根士丹利重申「加碼」評等、維持台積電為亞太半導體首選投資標的，目標價為一二八八元。

法人圈持續看好台積電標

台積電持續扮演推升台股重心的火車頭角色，尤其台積電在全球大擴廠腳步不停，在此趨勢下，供應鏈持續跟著吃香喝辣，業績展望依舊樂觀。三奈米技術進入量產第三年，相關家族產品如N3E、N3P、N3X快速成長，二五年三奈米整體產能較去年成長逾六○％；而二奈米製程也將於二五年正式量產，家族中的N2P則依計畫將在二六年下半年量產，至於N2X計畫於二七年量產。回顧過往，在一七至二○年，台積電平均一年興建三座新廠，而二一年到二四年平均已上升到五座新廠，至於今年，則計畫在全球興建高達九座新廠，包括八座晶圓廠和一座先進封裝廠。

目前台積電包括美國亞利桑那、日本熊本、德國德勒斯登與南科ＡＰ８廠等，皆進入量產或籌備階段，除了三、二奈米將逐步成為台積電近幾年主要成長動能外，在後段ＡＩ晶片封裝技術日益複雜下，2.5D/3D封裝與FOPLP等新架構快速崛起，組裝與測試流程愈加複雜，連帶帶動設備需求拉升，挹注測試機與ＳＬＴ測試等相關設備出貨動能。此外，據悉，台積電預計將在今年底前，拍板位於亞利桑那州第三座晶圓廠（Ｐ３廠）的營建合作夥伴；目前該園區的第一座廠已經開始量產四奈米晶片，按照台積電向美國商務部提交的規劃，Ｐ３廠未來將有望生產二奈米相關產品。

護國神山全球擴廠火力全開

隨台積電大舉擴廠，設備類股可以說是最優先受惠者，若觀察國外設備股，近期包括艾司摩爾、應用材料、科磊等業者，股價皆走出強勁上漲態勢。台股亦從五大機電與無塵室大廠的漢唐、聖暉、亞翔、帆宣、洋基工程，到弘塑、辛耘、信紘科、萬潤、致茂、鴻勁等各段製程設備供應鏈輪番上漲，市場預期，儘管國際局勢持續面臨動盪，但在ＡＩ應用挹注半導體擴產需求不變下，半導體設備股前景仍審慎樂觀。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2361期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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