企業瘋併購 擴張營運版圖

【文／吳旻蓁】

市場變化加劇，靠併購加速跨域整合，已成為搶占下一波成長曲線的關鍵武器；不少台廠近年亦透過收購切入新市場、補強產品線，加快擴張版圖。

有機成長（靠自身營運而非併購的成長）和併購是企業經營的兩大手段，當企業走到成長分岔口，一種選擇是循序漸進地培養新產品與新團隊，另一種則是運用併購直接取得技術、客戶或產能，縮短進入新領域的時間。近年來，隨著產業變化愈來愈快，許多企業選擇透過收購來掌握節奏、強化競爭位階，因此可見市場不斷掀起併購熱潮，從科技巨頭到中小型業者，紛紛透過收購標的加快轉型與擴張腳步。

像是全球晶片巨頭超微（AMD）於二二年以三五○億美元收購FPGA大廠賽靈思（Xilinx），擴張異質運算版圖；二四年八月再宣布以四九億美元收購雲端伺服器整合商ZT Systems，來提高其系統設計能力，補齊在資料中心整合服務的關鍵一塊；而今年五月AMD則是宣布收購矽光子新創公司Enosemi，以進一步增強其在共封裝光學（Co-packaged Optics）及ＡＩ領域的實力。另外，博通也是一間透過併購而持續壯大的公司。而透過併購壯大營運，也讓AMD及博通搖身一變成為市場公認的偉大公司。這顯示，此類橫向與縱向的併購動作，已成為全球大型企業在「時間不等人」的商業戰爭中，用以加速跨域整合的必要手段。

併購成企業轉型新引擎

而觀察這波風潮，不只是國際科技巨頭積極透過併購加快布局，台灣企業在技術升級、產業轉型與國際化競爭的壓力下，近年也開始興起一陣陣併購潮，試圖用更快速、更直接的方式跨入新領域。根據PwC Taiwan發布的《台灣併購白皮書》統計，二四年台灣併購交易總額達一六二．二億美元，較二三年大幅成長八一％，而交易件數些微衰退至一二一件，然併購交易總額和件數皆為近年來次高；同時，二四年國內企業赴海外投資案件數也為歷史高點，達四六件，其中又以中小型併購案件（五○○○萬美元以下）成長最為明顯，顯示國內企業更加積極向外布局以取得新市場、新客戶、新技術。

今年以來，包括精成科、台特化、偉訓等中型企業皆透過併購行動，期望壯大自身營運。精成科四月宣布以約新台幣八四億元收購日本ＰＣＢ廠Lincstech的一○○％股權，已在四月八日納入營運，這是精成科繼一八年收購日本ELNA後，再度出手收購日本ＰＣＢ廠。公司表示，收購Lincstech的效益在跨足高階ＰＣＢ應用、強化ＡＩ伺服器與半導體領域，也同時藉此將業務觸角伸向包括軌道、航太及醫療等新領域。

進一步來看，Lincstech在高層板、低損耗材料處理與多層壓合技術上深耕多年，具備生產五○層板的能力，是日本通訊設備龍頭的主要供應商，並在新加坡、日本擁有高技術的生產基地，這對於精成科搶攻ＡＩ、雲端運算、資料中心等需求是關鍵；而Lincstech產品橫跨伺服器、ＩＣ探針卡、醫療設備與感測器等高階應用，因此綜合來看，精成科這次併購不只是營收數字的成長，更是取得日系先進製程能力，並強化公司在產品以及技術上的競爭力，尤其在高階產品線擴充與全球布局上，法人認為，等於一腳踏入高毛利高門檻的伺服器主板與網通載板市場，可望拉開與中低階ＰＣＢ廠的距離。

精成科搶進高階ＰＣＢ

併購後，ＰＣＢ占精成科營收比重從原先的六○到七○％提升至約七五％，電子製造服務（ＥＭＳ）則下降至約二五％；產品線也從傳統ＮＢ、消費性電子，轉向伺服器、探針卡（Probe Card）、機器人與醫療裝置等高階應用。