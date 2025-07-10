謝金河：強勢領航股破繭而出 台股的三道柵欄

【文／謝金河】

川普的關稅驚嚇又來了！大家記憶猶新的四月二日川普在白宮拿著手板唸出每一個國家將要被課徵的關稅，第一時間，全世界幾乎都崩潰，尤其是亞洲相關國家，從柬埔寨四九％、寮國四八％、越南四六％、緬甸四四％，到泰國三六％、印尼與台灣三二％，大家都被川普嚇到，隨之而來的是全球股市大暴跌。

川普宣布關稅的時候，正值台灣的春假，但是七日台股開盤即收盤，加權指數跌二○六五，跌幅九．七％，台股重挫三日，到四月九日跌到一七○三九才煞車，就在最絕望的時刻，川普宣布關稅豁免九○天，各國享有十％的最低稅率，然後和美國展開談判，全球股市又逐漸回春，美國股市標普五○○、Nasdaq率先創歷史新高，現在九○天大限又到了，灰姑娘的鐘聲又響，回頭看，美國先和英國達成協議，後來在瑞士回合、英國回合又跟中國達成架構協議，在七月九日大限前，美國和越南又談成協議，越南對美國進口商品零關稅，越南本地製造產品二○％，若有洗產地則課四○％，越南是川普對東協各國洽談關稅的範本。

市場逐漸免疫川普技法

在七月九日大限前夕，川普又端出手板，這回他宣布對緬甸、寮國關稅四○％，泰國、柬埔寨二六％，塞爾維亞、孟加拉三五％，印尼維持三二％，波西尼亞、赫塞哥維納、南非三○％，然後是大家熟悉的日本、南韓、馬來西亞、哈薩克都二五％，川普在這次公布的名單沒有台灣，也讓台灣陷入各方熱議，大家都在猜台灣會落在哪裡？有人認為台灣只要比日本、南韓低就算不失分。

值得注意的是，這次川普公布的關稅稅率和四月二日那次相差不多，上次全球股市大崩跌，但這次大家都很鎮定，南韓KOPSI在七月八日上漲五五．四八，漲幅逾一．八％，股價幾乎收在最高，日本日經指數也上漲一○一．一三，東證小漲四．八二，理論上，日本稅率從二四％上升到二五％，南韓維持二五％，但這次股市相對篤定，看起來這又符合川普一貫「驚嚇」原則，下一次的關卡到八月一日；也就是說，川普又讓大家驚嚇一次，接下來到八月一日再談，這是川普一貫技法，市場逐漸免疫。

台灣的關稅稅率尚未底定，鄭麗君率領的談判代表仍然在美國，賴清德總統在深夜仍然召開視訊會議，商討因應對策。接下來的整個七月，全世界又會籠罩在關稅談判的陰影中，理論上，台灣沒有像日本汽車、稻米那麼難談，台灣應該可以化解危機，不過川普經常說自由心證，隨他的喜怒哀樂決定他的決策，全世界面對的不確定因素仍高，接下來川普會以信函通知各國要被課徵的稅率，大家又得繃緊神經。

台灣股市今年表現差強人意，相對南韓大漲三○．六％、恆生指數大漲十九．一％、日經小跌○．一八％，台股下跌二．一二％，櫃買更是下跌九．七九％，台股從二○二○年起一路飛奔，今年放慢腳步，最近TSMC ADR寫下二三七．五八美元的歷史新高，但台灣的台積電距一一六○元的最高點仍有一段距離，台股距二四四一六的高點還差二千點左右，相對於港股、韓股的強勢，即使是費城半導體指數SOX的漲幅也遠遠大過台股，這個弱勢根源大致上有三個，最顯著的是關稅帶給台股的壓制力是大的，這始終是一個不確定因素。

匯率風暴何時底定？

其次是新台幣的強力升值，台幣從三三．二七狂升到最高二八．七九，尤其是五月二日及五日那兩天的台幣強升，讓市場的震撼度破表。一直以來，央行的匯率政策以穩健為原則，台幣以緩升、緩貶為主，這次突見暴力式升值，這也給了市場對台幣強力升值的心理預期，這麼多年來，央行穩健操作匯率的風格大家已經習以為常，很多企業都公開表示公司沒有匯率避險，這次台幣強升，聽說大立光的匯損相當驚人，也許十日的法說會就會見真章。