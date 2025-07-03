韓國斗山集團 擦亮金字老招牌

【文／魏聖峰】

擁有將近一三○年歷史的斗山集團，子公司在核電、氫能與發電設備拓展到海外，加上本身在電子材料的競爭力被看好，造就上半年股價表現凌厲。

南韓股市在五月底的總統大選前一周起漲，至今累積漲幅已達到二八．一三％，在全球主要股市表現中相對突出。其中斗山集團（Doosan Group）以及其子公司的斗山重工業（Doosan Enerbility）今年以來股價表現相當突出。斗山重工業今年以來股價累積漲幅二四五％，資本市值膨脹到四○．○四兆韓元（約二九四．三億美元），已經是KOSPI指數中排名第九大權值股。母公司斗山集團今年以來股價漲幅一二一％，市值近期膨脹到十兆韓元（約七三．七一億美元），排名南韓第五十四大權值股。

斗山集團成立於一八九六年，是南韓歷史最悠久的企業，產業範圍涵蓋相當廣泛。該公司從一間釀酒廠起家，經過百餘年的發展，如今已發展成涵蓋能源、機械、電子材料以及物流設備等的綜合性企業。上個世紀中葉，因應南韓政府發展重工業的需求，斗山集團在當時順勢跨入重工業的發展，並專注在能源與核電設備等業務。

核能與發電設備供應商

因應專業性多元化的發展，一九六二年設立子公司斗山重工業並從早年的生產與製造建設性機器工具起家，目前已發展成為生產天然氣渦輪、引擎、渦輪發動機、鍋爐、發電設備、水資源處理等產品。

斗山重工業也針對熱能發電、核電以及再生能源等業務，提供客戶能源解決方案。目前已經是南韓在火力發電與和電發電設備的主要供應商，並逐步將業務拓展到海外市場，尤其在中東與東南亞等地取得重要客戶和相關訂單。斗山重工業在一三年十二月中旬ＩＰＯ，並在一六年六月初和二二年八月底兩次對外釋股籌資。今年以來，斗山重工業從不到兩萬韓元起漲，並在六月底股價最高漲到七二二○○韓元，由於斗山重工業今年以來股價漲幅相當凌厲，也讓該公司的資本市值成為KOSPI指數第九大權值股。

斗山重工業去年總營收十六．二兆韓元（約一二○億美元），去年ＥＰＳ約一七三．八六韓元（約○．一三美元）。斗山重工業在截至今年第一季為止已經連續虧損三季，第二季起恢復獲利，並在第四季會達到近幾年單季獲利新高的ＥＰＳ三五六．六八韓元（約○．二六美元）。第一季斗山重工業單季營收僅三．七兆韓元，預期到第四季會成長到五．七兆韓元。上半年斗山重工業的營收都比去年減少，下半年恢復年成長，全年可達十五．九兆韓元，ＥＰＳ估約五三八韓元（約○．四美元）。

券商調高斗山重工業股價

如果能達標，今年ＥＰＳ會比去年一七三．八六韓元高出二．一倍，但營收比去年減少約六％，顯然斗山重工業的毛利率和營益率會比去年高出甚多，尤其是在今年第四季獲利能力會有突出的表現，帶動斗山重工業從五月初以來出現凌厲的股價走勢，並超越大盤表現。在核電業務中，斗山重工除了傳統的核電設備外，也有發展小型模組化反應爐（ＳＭＲ）和氫能設備產品，帶動股價表現。斗山重工業這幾年取得越南Oman IV火力電廠、沙烏地及越南等國多筆大型ＥＰＣ合約，其中在沙烏地就拿到總值約九六四億韓元，在越南的合約也超過三四○億韓元，這些訂單在今年下半年要進入營收認列的高峰期，使得第四季營收與獲利將進一步成長。南韓券商新漢證券（Shinhan Securities）將斗山重工業第四季營收預估為八一六億韓元，預期營業利益達三三億韓元，比市場的平均預估高約三○％，推升市場對斗山重工業的獲利期待。