關稅D-Day 豁免延長or加稅決戰？

【文／方亞申】

進入關稅深水區，川普七月九日將公布各國新關稅，中、英兩國與美達成初步協議，台灣究竟是多少，市場屏息以待，若低於15％，將有利台股補漲；一旦超過20％，除AI、台積電大聯盟、高毛利率及內需外，高稅率對各公司的獲利影響恐會更大。

美股在地緣政治告一段落後，焦點又轉向七月九日對等關稅截止日，川普又大喊未達成協議國家將以四月九日前鎖定關稅為主，他說，在關稅暫緩期截止日七月九日前，信件將很快發出，並透露發函內容，「恭喜，我們允許你們的商品銷售美國，你們將支付二五％關稅，或三五％、五○％或十％的關稅。」至目前為止，美國檯面上明朗化是英國被課以十％稅率；有求稀土於中國則為三○％稅率。可以說一個是地板、另一為天花板稅率。

台灣還有半導體關稅要談

彭博社報導，台、韓、越南及馬來西亞可能與美國達成協議；台、韓第二季貨幣升值各約十二．二％及八．八％，換算當初訂的關稅三二％及二五％，兩者若扣除匯率升值部分，未來美國所課徵關稅皆低於二○％以下，或許是較能接受。不過美國財長貝森特日前的說法則多了些緩衝空間，表示美國也可能在勞動節（九月一日）前完成最重要的貿易協議。白宮也淡化七月九日的重要性，表示川普可能延展關稅豁免期限。白宮發言人萊維特說，啟動對等關稅的期限「並不重要」，或許有可能延期，「決定權握在總統川普手中」。以川普屢屢高高舉起關稅大刀再輕輕放下，後續到底關稅如何還是要等美國公布。可以確定一點，不管達成關稅協議與否，都是大框架為主，細目還是要持續談判，而台灣還有一個半導體關稅要談。

美股自四月九日前關稅延後開始反彈，七月九日是截止日，美股四大指數中已有標普及那指創歷史新高，科技股尤其是ＡＩ股輝達、博通、微軟、台積電ＡＤＲ總市值也都創高，連挖角動作大的臉書股價也創高，黃仁勳投資的CoreWeave今年股價大漲數倍，另一家以ＡＩ作戰場及企業管理的Palantir股價也創高，大舉資本支出上千億美元的亞馬遜股價距高點不遠，顯現ＡＩ在本波科技股帶頭地位，只有蘋果走勢最弱勢。金融股高盛、摩根大通及摩根士丹利股價也強勢創高或來到高點，金融、科技以及軍事正是美國主導全球實力所在。

短線上道瓊上半年上漲三．六％、那指及標普上漲約五．六％、費半超過十一．四％，拉回月線不破將是持強走勢。總市值高且與ＡＩ有關的輝達、微軟、臉書、博通及台積電ＡＤＲ能否再創高是焦點所在。另一方面，美股續漲也有季節性因素加持。過去十年，標普每逢七月都上漲，也是近二十年來表現最強的月份。

台股上半年上市下跌三．三八％、上櫃下跌九．五七％，在主要國家地區僅好過沙烏地阿拉伯及泰國，且除了菲律賓及印尼外，大家都上漲。尤其美國四月中旬前費半還是下跌超過十二％以上，道瓊、標普及那指都都還是下跌三至九％，四月九日以後受到關稅政策延後，美股大逆轉急速彈升。金融及ＡＩ半導體股表現都相好。費半今年以來漲幅十一．三五％，還躋身前十大漲幅指數。

升值對壽險業亦傷

過去台股與費半連動十分強烈，但這次除台積電及ＡＩ族群外，台股表現並不好。主要是台幣四月下旬快速升值，一度創近三年來最高，升破二九兌一美元。所幸季底最後一天最後一盤央行拚命買美元，台幣貶至二九．九○二，整季升值十二．二％，但高於韓國的八．八％及日本的四．一二％，七月一日後又回到二九．一高點附近，台幣升值幅度居亞洲之冠。台灣外銷業一般毛利率都不高，升值對傳產外銷業最傷，壽險業一樣不好。第二季財報要注意。