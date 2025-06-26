詳解無人機產業霸主：大疆

【文／黃冠豪】

無人機大戰早在十年前結束，這也是多年來各國政府無法限制大疆的主因，壓倒性技術、成本優勢、專利護城河，不是光靠去中化就能打敗！

一八九八年在萊特兄弟發明飛機的前五年，交流電之父尼古拉．特斯拉（Nikola Tesla）已經預言，未來會出現無線電控制飛行器，到二戰期間德國納粹用嗡嗡炸彈V-1轟炸倫敦，美國在阿富汗部署的MQ-1掠奪者多次狙殺恐怖份子頭目，再到俄烏戰爭利用無人機重新定義戰爭模式。無人機在人類史上發展得很早，不只軍事用途，一九九一年美國農業局就推動無人機噴灑農藥，但成本居高不下，每畝成本是人工的三倍，而真正將無人機產業從高價走向普及，一定要認識現在行業的霸主─大疆創新（英文簡稱ＤＪＩ）。

創辦人汪滔一九八○年生，從小沉迷遙控飛機，二○○三年從華東師大退學後考入香港科技大學航天系，苦心研究飛控系統，陀螺儀、加速度計、氣壓計等核心技術，○六年在深圳南山宿舍成立大疆。

十年打造無人機帝國

一三年發表「精靈Phantom 1空拍機」，多旋翼設計可以實現精準懸停、機械減震，雲台攝影技術可以透過快速轉動、俯仰和變焦功能捕捉畫面焦點，由使用者自由操控，在劇烈晃動下有穩定的拍攝畫面，擁有專業級飛控、ＧＰＳ、簡單操作介面，售價僅不到七百美元，比起同業數千美元售價，震撼市場。

這時無人機市場也迎來渾沌初開的時刻，全球無人機在一二年募資四二○○萬美元，到了一三年增長到一．二一億美元，當時全球無人機公司超過三百家，在中國有騰訊、高通大金主加持的零度智控，小米創立飛米科技、昊翔則獲得Intel注資一億美元；在法國老牌廠Parrot當時將無人機設定為核心業務，無人機員工占一半；美國的3D Robotics獲得高通的五千萬美元融資，並延攬前大疆北美分公司負責人Colin Guinn，期望複製大疆在美拓展三千家沃爾瑪商場的成功經驗。

然而，大疆專注革命性產品研發，僅用不到三年時間就打趴全部對手，一五年推出精靈３，搭載視覺懸停系統、結合超聲波測距器和地面紋理識別，在峽谷和叢林ＧＰＳ盲區仍可以穩定懸停，還將圖像傳輸距離從五百公尺延伸至兩公里，畫質是廣播級水準；產品推出後，在亞馬遜前十銷量排行中，大疆占據六席。隔年又發表第四代產品，可以精準追蹤拍攝目標，正式將無人機從飛行相機成為空中機器人。

大疆崛起的過程也碰到過挑戰，零度智控在一六年推出口袋無人機Dobby，以一八九九美元價和裝進口袋為噱頭，一度在當年第三季搶走大疆二四％的市占，使其市占率跌到五二％，但很快在當年九月大疆就推出同為小型可折疊的Mavic Pro，將性能再升級，有七公里圖傳、避障性能大幅提升，零度智控在大疆發布三個月後的銷量暴跌八二％、二○萬台庫存滯銷，隔年宣布裁員上百人。

而其他挑戰者也紛紛落馬，沒有技術核心，過度沉浸在資本熱潮的泡泡中，中國另一家廠商「億航」沉迷於載人飛行器的科幻故事，小米想靠價格戰取勝、卻低估技術難度，首款無人機故障頻繁不斷遞延上市，美國3D Robotics一五年推出精靈殺手「Solo」想和大疆一決高下，即便得到上億美元的融資，ＧＰＳ系統卻常常連接錯誤，剛上市的產品甚至連雲台系統都沒有，穩定拍攝都做不到，生產的十萬台庫存僅賣出了二．二萬台。