軸承產業喜迎新品牌訂單

【文／林麗雪】

傳聞蘋果首款摺疊iPhone進入量產設計準備中，而轉軸是摺疊產品成本最高的零組件之一，軸承產業喜迎新品牌加入，新日興將是後來居上的轉軸大贏家。

等待許久，供應鏈端陸續傳出，蘋果首款摺疊機已進入供應鏈量產設計準備中，並有望在二六年底發表，鑒於蘋果以其強大的軟硬體整合能力跨入摺疊機市場，將為摺疊機產業注入全新的成長力道，並成為摺疊機機市場的新顛覆者，軸承產業也將迎來新的成長動能。

無摺痕螢幕技術具競爭力

據悉，蘋果近期已確定首款可摺疊iPhone的最終規格，並會在第三季正式啟動專案，首款蘋果摺疊iPhone並已在鴻海進入ＮＰＩ（New Product Introduction，新產品導入），並計畫於明年下半年開始量產。

外資里昂證券認為，蘋果進入摺疊機市場雖落後其他手機品牌許多年，但以蘋果成熟的生態系統，預期蘋果摺疊iPhone這款革命性的產品，不僅將改變消費者使用手機的方式，更將讓蘋果成為摺疊手機市場最有潛力的品牌，並重新點燃消費者對摺疊產品的熱情，驅動全球摺疊手機新一波的成長浪潮。

根據天風國際證券分析師郭明錤日前的報告指出，蘋果首款摺疊iPhone將採用書本式左右摺疊設計，非先前傳聞的上下掀蓋式，並有別於目前市場上安卓系列的摺疊手機，另蘋果已成功研發無摺痕螢幕技術，內部將配備一塊七．八吋的無摺痕大螢幕，外部螢幕約五．五吋，這個無摺痕螢幕技術將會讓蘋果摺疊iPhone有明顯的競爭優勢，這款摺疊iPhone也將會是一台真正的ＡＩ手機，配備的大螢幕將能支援多任務處理，並讓用戶能夠同時與ＡＩ助理互動，有助於拉升蘋果在ＡＩ布局的能見度，預計應能吸引一定的蘋果迷。

郭明錤初步預估，明年蘋果摺疊機出貨量預計在三○○萬至五○○萬支間，到了二七年，隨著第二代產品的推出，蘋果摺疊機產量將攀升至二○○○萬支。里昂則預估，蘋果首款摺疊iPhone的生命周期出貨量約可達到一二○○到一五○○萬支，將成為驅動摺疊手機市場重要的催化劑。

摺疊手機市場自一九年在三星及華為兩大品牌商積極推進下，一度引領風潮，並在推進初期快速成長，同時帶動富世達及兆利兩大軸承廠營運及股價飛天，但近期在手機價格過高、可靠性問題浮現及缺乏殺手級應用等負面因素影響下，銷售成長開始放緩，隨著蘋果摺疊手機明年問世，有望為整個產業打劑強心針。

轉軸技術動見觀瞻

整個供應鏈來看，轉軸是摺疊手機成本最高的零組件之一，因其直接影響螢幕壽命與使用體驗，這部分的可靠性攸關消費者的信賴度。根據調查顯示，七成的摺疊手機消費者投訴問題均與螢幕與轉軸有關，顯示轉軸的設計與品質對品牌的信賴度將牽一髮動全身，也是摺疊手機價格高於一般手機的原因。