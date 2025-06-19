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聚焦能填息的穩定高息股

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／黃俊超】

逐漸進入除權息的傳統旺季，指標股為台積電，牽動ＡＩ相關股與供應鏈表現，另可留意低基期的績優高息股。

股東會如火如荼的六月，緊接著就是密集的除權息，雖然現在已有多檔個股改為半年或季配息，不過暑假仍是大多數個股回饋股東的時候。被視為指標的台積電，已於六月十二日發放去年第四季股息四．五元，這是第二度、也可能是最後一次配息四．五元，下一次將是九月十六日配發今年首季盈餘的五元，雖然本次未能夠再次達到超高標準的秒填息，不過根據過往紀錄，仍將有機率可以完成填息。

加權指數目前已經收復三月至四月初的跌幅，距離去年收盤位置略高於三個百分點，然而受制於成交量能仍屬相對偏低，導致盤面擴散力道不彰，加上包含關稅、戰爭、匯率乃至於未來國際整體政經局勢，都仍有高度不確定性，目前今年以來股價上漲個股僅占約四分之一，資金集中於特定個股，主要是ＡＩ相關個電子股與台積電的快樂夥伴，然股價與評價相對偏低，則對於現金殖利率而言，反而是上升的因素。

搭配ＲＯＥ觀察

回到投資的本質上，企業營運維持穩定成長是基本的，然是否配息並非是最重要的，股神巴菲特的波克夏海瑟威，是出了名的不配息公司，然而並非是不覺得股息對股東不重要，而是若能將錢留在公司，且能夠創造出相對應的價值，簡單說就是再投資賺取更多收益，則營運成長能力更為強大，這也是波克夏股價連年維持穩定且高漲幅的重要關鍵。

然而在台灣，高股息不論是ＥＴＦ或是個股，都非常受到市場青睞，這與人類天性討厭損失、規避風險具有高度連結，若是能夠及時拿到獲利，也就是所謂的落袋為安，就算明知道這只是從左邊口袋拿出來並放進右邊口袋，中間還會有因為稅費而產生損失，再加上深信對於財務自由、月配息猶如加薪等的美好預期，都敵不過實質放入錢包所帶來心理層面的安全感。

從另外一個角度來看，對於長期投資者而言，相較於ＥＰＳ，更該看中企業股東權益報酬率（ＲＯＥ）的表現，即公司拿股東的錢去投資所獲得的報酬率，雖然還是必須考量公司的財務槓桿，不過若是拉長時間觀察而非僅只是特定某一年，則ＲＯＥ基本上越高則越好，代表公司的獲利能力越強，股東可獲得的報酬率也越高，因此，以高殖利率為投資主軸的同時，建議可將ＲＯＥ一併納入參考選項。

廣達殖利率約四．五％

聯電股東會上表示，近期匯率波動劇烈與關稅不確定性，將是影響下半年營運的兩大要素，新台幣每升值一個百分點，將會侵蝕毛利率約○．四個百分點，而關稅政策的不斷變動，使得整體訂單能見度降低，也導致規劃難度提高。另一重點則是與Intel的合作，建構在Intel既有設備之上，有利於節省資本支出，也有助聯電建立在美國的在地產能。去年ＥＰＳ三．八元，擬於六月二四日配發現金股息二．八五元，現金殖利率約在六％上下。

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