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台幣升值潮來襲 揭開匯損與毛利率壓縮的內幕

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／黃俊超】

新台幣升值至29.46元，對多數電子與外銷企業的財報恐有負面影響，不過在蔓延至經濟與消費之前，以內需為主的企業將不受影響，甚至還有正面助益。

被視為具有避險功能的美元，在全球政經局勢前景高度不確定的狀況下，理論上應該會是市場重要的工具之一，然而今年來表現卻相當弱勢，美元指數自一月中旬的一一○．一七六滑落至近日低點九七．六○二，理由之一來自川普政府本身反覆不定的關稅政策，導致投資人信心降低，也是美債殖利率居高不下的原因之一，加上美國本身累積龐大的債務赤字、通貨膨脹可能再起的威脅，與聯準會持續暫緩降息的態度，短期內可能暫時不易出現反轉。

台幣升值恐仍未到頂

雖然市場看似正在進行「去美元化」，不過美國是全球最重要的流通貨幣，短期之內很難有被取代的可能性，美國銀行最新報告指出，不能單僅看美元匯率表現，美元負債快速成長、資產配置擴張、技術創新促進流通等，都顯示全球依舊在「美元化」的過程當中，報告的核心觀點顯示，美元是全球儲備貨幣地位並未改變，在外匯交易占比高達八八％逾二○年不墜，目前僅是短期的震盪而非去美元化。

現階段美元指數的弱勢，相對之下就代表其他國家貨幣的強勢，新台幣自四月至五月初的升值，從三三．二七元來到近日最低的二九．四六元兌一美元，幅度超過十個百分點，除了美元指數的弱勢之外，外資於五月在台股轉賣為買、出口商拋匯（不論是需求或是預期心理）、央行干預力道的收斂、五月出口五一七．四億元創下歷史新高，乃至於央行口中的禿鷹、陰謀論的與美國關稅協議，都有可能是造成新台幣持續升值的因素。

美國財政部六月初的半年期報告指出，未發現主要夥伴有操縱匯率的情況，不過台灣持續被列入觀察名單，在與美國持續關稅協商期間內，可預期我國央行在匯率端難有太大的實際動作，最多只能是有限度的調節，而主要措施仍將以軟性的喊話、喝咖啡為主。台灣央行第二季的理監事會議日期，將會在美國聯準會利率決策會議之後，一般預估利率連五凍的機率相當高。

目前市場普遍認為，新台幣本波段的升值走勢，可能還沒有到達盡頭，多數共識雖為第三季不會升破二八元兌一美元，但是對於區間看法卻相當分歧，且由於若是台灣企業調整美國資產比重，而後再將資金轉回台灣，則可能引發連鎖性波動。解鈴還須繫鈴人，美國的貨幣政策應該會是新台幣能否回穩的重要關鍵。

財報是審視公司體質的契機

新台幣的強勢升值，若以過往數據來看，將會帶給股市相當正向的力量，將有助於國際資金進入台灣市場，若央行能讓這些熱錢擺放在正確的位置，則力道將會更為放大，然而，短線上除了關稅與戰爭之外，對於以電子股與出口為主體的台股來說，勢必將會帶來匯損與毛利率壓縮，第二季財報將有高機率不如預期，多空相互拉扯下，指數短線上可能維持在高檔區間震盪，不過目前尚未對指數真正帶來太大影響，或等接近財報公告才會有所反應，然若公告後利空不跌，則有望成為新一波攻擊的開端。

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