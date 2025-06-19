贏家通吃 5大產業起漲不回頭

【文／方亞申】

國際政治經濟及軍事動盪不斷，中東以伊戰事再起，不過台股近期股價創新高或重返歷史高峰者不少，將是強勢股中的強勢，包括半導體、網通、PCB、設備廠及製鞋類，都是值得注意的標的。

一向軍事預測相當準的美國，三年前說俄羅斯要入侵烏克蘭、近期美伊談判無果後，要美國家眷撤離中東，後以色列轟炸伊朗軍政要地。如今川普呼籲伊朗首都德黑蘭民眾盡速撤離，是否戰事進一步擴大？都是全球不穩定的變數。

聯準會預定十七、十八日召開六月決策會議，儘管過去一周經濟數據振奮人心，且通膨也出現緩和跡象，但中東戰局可能導致全球通膨上升，延長聯準會按兵不動的時間。市場目前也預期年底才會降息。另一方面，川普關稅期限在七月九日到期，目前已來不及一一談判，傾向直接將關稅帳單送給名單上國家，屆時全球經濟要面臨新局面。

近一個月來，以歐洲、韓國為首的股市表現相當強勁，不是創歷史新高就是今年新高，包括美元走軟的美國亦同，這次美股反彈，半導體族群力道不弱，美光及低基期的設備應材、科磊都反彈過今年高點。當然甲骨文、博通及微軟率先創新高，輝達距離高點不遠，台積電ＡＤＲ亦同，顯見資金對於ＡＩ還是相當青睞。而其他科技強權僅蘋果較弱勢。四大指數只要月線不破仍屬強勢。

全球股市目前在年線以上居多，只有台灣、東南亞國家在年線之下；台股之所以在年線之下，除了全球對中國攻台威脅有所忌憚外，台灣對美國貿易順超過七百億美元相當高，也擔心台灣被課以高關稅。為此台幣持續升值創近三年新高，累計第二季以來已升值超過十一％，不少低毛利率企業可能好了營收、卻賠了匯損，整體獲利可能不如想像。

毛利率高較不受匯率衝擊

例如ＰＣＢ的高技，四月營收還再創歷史新高七．五三億元，第一季ＥＰＳ一．九四元，但五月ＥＰＳ遽降為○．一七元；汽車零組件的東陽，第一季ＥＰＳ二．四八元，但是五月匯損超過四億元，單月每股稅前賠○．一七元，可見低毛利率者，遇到台幣短時間強升，瞬間獲利由賺轉賠或獲利激降，這點要多注意，基本上以外銷為主的中小企業要小心嚴重匯損；大公司的國外工廠較多，可能影響較小。

除了匯損外，其實台灣在這次全球科技發展上占盡優勢，尤其這次是以ＡＩ為主，輝達總市值一度登頂居全球第一，且對於台積電代工漲價持正面態度，ＡＩ從上游到下游供應鏈而毛利率較高公司，的確較不受關稅、匯率影響，畢竟全球市場現階段大都先求有ＡＩ資料中心，建置主權ＡＩ，價格倒不是絕對因素。較受影響的是消費性電子產品。

反映到股價，這次股價能更重返高峰的，大多是毛利率高、業績明顯成長者，除了ＰＣＢ、網通的智邦外，包括貿聯ＫＹ、漢唐、奇鋐、達興材料、川湖、健策、旺矽、牧德、信驊、jpp-KY、台積電等，這些個股未來仍將扮演台股領先指標。

台積電無庸置疑是台股的護國神山，輝達ＡＩ晶片採用台積電N5/N4製程生產，未來將向前提升至N3/N2製程，且市場已傳出台積電在美國替輝達生產的ＡＩ晶片已到手。輝達下單給台積電是必然的，因為三星及英特爾即使做得到、成本也划不來，況且台積電的先進製程CoWoS、SOW-X等一一推出，廠商要哪種先進製程都有，全球也只有台積電做得到。所以不僅輝達，AMD也只能下單給台積電。

台積電在二奈米製程將自下半年開始投產，傳出良率將近七成，三星說其為四成，兩者成本差相當多。且據說二奈米投產速度占台積電營收占比，較當初三奈米還高，所以原本預計台積電今年ＥＰＳ有機會挑戰六十元，不過台積電也明說台幣每升值一％，將影響○．四％毛利，以第二季台幣升值約十一％，台積電毛利率將下降四．四％，若乘以年營收三兆，將超過一二○○億元，折合每股接近五元，幸好有晶片漲價配合，推測台積電ＥＰＳ可能降至五五元上下。若以往常低檔支撐約十六倍計算，約在八八○至八五○元。若以高標美國科技股ＰＥ約二三倍計算，高檔約在一二七○元附近。

台積鏈耗材廠大有可為

台積電大聯盟還有達興材料、旺矽可留意。台積電進入三奈米及二奈米，搭配的耗材將增多，包括達興材料、新應材、世禾、中砂、昇陽半導體等。其中達興材料由面板材料起家，積極衝刺半導體材料業務市場，前年在多項產品出貨挹注下，推升營收貢獻占比估十％。儘管二四年營收較二三年衰退，但獲利優於前年，淘汰較不具競爭力的顯示器材產品，加上半導體新材料逐步放量，有效提升獲利。