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人形機器人 半導體成長新引擎

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

ＡＩ從虛擬世界跨入實體應用，人形機器人正式邁向量產元年，台廠憑藉先進製程、關鍵零組件優勢卡位這塊兆元大餅。

隨著ＡＩ技術的突破與應用場景不斷擴大，全球半導體與機器人產業正迎來嶄新篇章。台積電董事長魏哲家在股東會一句「多買台積電股票不會錯」，不僅道出公司信心，更揭示人形機器人已成為下一波半導體重要成長引擎。

魏哲家的真心直言

這樣的信心並非空穴來風，魏哲家在股東會上直言，來自人形機器人的訂單已經開始貢獻台積電營收，這股成長不必等到二七、二八年才發酵，現階段就會反映在財報上，他強調，台積電在ＡＧＩ（通用型人工智慧）世代的布局已見成果，全球只要做ＡＩ的客戶都必須與台積電合作晶片，也讓台積電得以站在ＡＩ硬體的產業核心上。

有別於過去聚焦雲端運算和虛擬應用，「實體ＡＩ」代表ＡＩ從虛擬跨入物理世界，讓機器人具備感知、理解和操作真實環境的能力，從視覺、語音處理到觸覺回饋，每個環節都需要高度客製化的半導體解決方案。在今年北美技術論壇，台積電首次將人形機器人列為發展焦點，詳列從「大腦」到「四肢」的各部件需求，包括ＡＰ處理器、影像感測器（ＣＩＳ）、微機電麥克風（MEMS）、關節控制MCU、動力層PMIC等。為讓機器人在複雜環境中即時反應並長時間運作，降低能耗與提升運算能力成為關鍵挑戰，需要更先進半導體支持。

輝達（Nvidia）與台積電的緊密合作更是推動產業發展的重要引擎，讓高效能ＡＩ晶片能以先進製程大量生產，進一步壓低成本、提升效能，為機器人產業規模化鋪路。輝達近年大力發展機器人軟硬體平台，包括Nvidia Cosmos生成物理世界的圖像和３Ｄ模型、開源的通用機器人基礎模型Isaac GR00T（N1、N1.5）、Jetson Thor運算平台等，協助企業加速機器人訓練、部署與應用。輝達預期製造業與物流是先行導入機器人的場域，因為這些領域的標準化作業流程最適合機器人發揮效益。

美中供應鏈的角力與挑戰

特斯拉執行長馬斯克在五月卸下「政府效率部門」（DOGE）之後，最受矚目的莫過於Robotaxi的發展和機器人的量產進度。Optimus在年底前計畫生產五千台，並具備支援一．二萬台的零組件供應能力。二六年預計生產五萬台，二九年達成一年生產一百萬台，馬斯克曾多次公開表示，Optimus有潛力成為特斯拉史上最重要、規模最大的產品，未來甚至可能超越電動車本業成為營收主力，目前的Optimus已開始在加州佛利蒙工廠試產，即使最新電話會議上宣布試產順利，近期卻有專案負責人離職、供應鏈問題（像是稀土遭中國禁止）等雜音浮現，也讓外界擔憂Optimus的量產可能出現變數，儘管特斯拉試圖透過量產將Optimus價格壓到二萬美元（六四萬台幣）之下，來自供應鏈的挑戰仍接踵而至。

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