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台幣暴升 哪些個股可搶進？

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

台幣升值對產業影響呈兩極化，雖然出口為主的電子業衝擊大，內需、資產、營建股則因進口成本下降及資產價值上升，獲市場買盤關注。

受到美國關稅不確定性影響，新台幣匯率先貶後升，五月上旬在外資大舉匯入資金下，大幅升值最高至二九．五九元，五月五日更單日狂飆五％，創下四十年來最大單日漲幅。這波美國關稅談判帶動的亞幣齊揚，包括日圓、韓元、星元等在內的亞洲貨幣，今年以來也分別大升五．六～八．九％不等，不過台幣出現的暴衝式升值，在亞幣中可說是獨具一格。

央行盯外資炒匯

五月新台幣匯率累計強升二．○八八元，升幅高達六．九八％，創逾三六年以來單月最大升幅，今年以來新台幣升幅九．五三％，仍居主要亞幣之冠，台灣上市櫃公司多以出口為主，因此台幣的升貶必然會影響到這些公司的獲利。據凱基投顧二○一七～二四年的統計數據，一七、二○年台幣分別升值八．三％和六．一％，當年整體上市公司獲利減少了二．四％和二．二％；而在二二、二四年大幅貶值期間，上市公司獲利則增加近四％和三％。此外，元大投顧也分析，台幣升值影響的毛利率加上業外匯兌損失，預估升值十％將衝擊上市公司獲利六～七．五個百分點。

面對台幣升值，央行持續緊盯外資進出與出口商結匯動向，罕見在連假後發出六點聲明警告外資，也促請廠商根據實際需求進行美元交易，避免因市場預測造成匯率波動。匯銀人士則認為，美元高檔震盪之下，台幣短線將在三○元整數關卡上下整理，對出口導向的台灣企業而言，匯率避險策略與成本控管將成為決定全年獲利表現的關鍵。

台幣升值對產業影響呈現兩極化，以出口為導向的電子業首當其衝，法人機構報告指出，半導體業估對毛利率影響在四～七％、網通產業更高達五～十％，匯率急速變動下受害產業一片哀嚎，卻也有些產業將在這波趨勢中展現爆發力，例如營建、資產族群。

歷史經驗顯示，台幣升值期間，資產營建股平均表現超前大盤約七．二％，由於台幣升值代表台灣資產價值上升，多家指標營建商華固、遠雄等因手上握有許多庫存房屋和待開發土地，資產價值在國際資本眼中相對便宜，帳面價值水漲船高；資產股方面，輝達於Computex電腦展期間正式宣布台灣總部要設在北士科，選定了T17、T18約四公頃土地，士林三寶股價數度受到資金買盤推升，然目前北士科地上權仍由新光人壽持有，與台北市府之間涉及契約變更可能存在變數，士電、新紡、士紙短線已進入回檔。其中，華固在二五年邁向豐收年，華固大安學府、華固得月等四筆建案總銷合計達二八三億元，在北士科附近將推出總銷至少三七○億元的「華固創園區」的商辦大樓將六月開工、總銷五二億元的「文林北路三案」等，其他還包括遠雄、鄉林、達欣工、長虹等皆有在北士科插旗，後市皆可留意。

食品、餐飲族群喜孜孜

近期新台幣升值，對以進口原物料為主的食品產業帶來明顯利多。以食品加工業的卜蜂與大成為例，兩家公司大量採購國外黃豆、玉米等原料，當台幣升值時，進口成本隨之降低，提升獲利空間。

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