謝金河：股價要靠基本面充填

【文／謝金河】

在川普關稅大刀揮舞下，二○二五年即將過了一半，川普大刀先是無差別攻擊，接著要求各國和美國談判，最近甚至揚言對歐盟課五○％關稅，當然最後都是川普自己找台階下，同樣在川普關稅威逼下，各國股市卻走出不同的格局。

先從五月結束的月線來看，美國股市費半指數大漲十二．四八％居首，這和AVGO、Nvidia、TSMC的表現有關，這當中川普訪問沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國收到三．六兆美元投資美國大禮。同時川普把黃仁勳帶在身邊，協助中東建立ＡＩ主權基金，並打造中東成為新的ＡＩ聚落，輝達及AMD都收到龐大訂單，台積電、AVGO也相對受益，這是SOX大漲最主要的動能。當然美國科技股也大顯身手，Nasdaq大漲九．五六％，相對於標普五○○漲六．一五％，道瓊上漲三．九四％，美國科技股又重返軌道。

相對亞太股市偏弱，上證小漲二．○九％，深圳成分指數小漲一．四二％，不過香港恆生指數卻拉出五．二九％的漲幅，台灣的加權指數上漲五．五％表現算是中上，和南韓的五．五二％，日經的五．三％，在伯仲之間。最慘的是泰國股市單月下跌四．○二％，菲律賓、馬來西亞也乏善可陳，反而是歐洲股市今年以來氣勢如虹，例如希臘股市上漲七．九三％，奧地利上漲七．九九％，西班牙及德國都上漲六．六％。

歐股氣勢如虹 亞太偏弱

美國經常和歐洲針鋒相對，除了川普要求歐盟在俄烏戰爭中多負起責任外，這次川普揚言要課歐盟五○％高關稅，後來他又說和歐盟主席馮德萊恩在電話中相談愉快，又把關稅談判延到七月九日，但是歐洲股市卻意外走出一條開闊的路，今年以來，德國股市屢創歷史新高，今年大漲二一．五九％，道瓊歐盟銀行類指數大漲三○．三五％，西班牙上漲二三．○八％，義大利上漲十七．七六％，希臘上漲二四．八四％，連英國也上漲七．九六％，今年全歐洲只有一個弱勢市場丹麥，過去幾年靠著減肥藥風行，Novo Nordisk股價最高漲到一四八．一五丹麥幣，最近跌到六九．二五丹麥幣，一方面減肥藥市場禮來打敗諾和諾德，另一方面丹麥的離岸風力發電受到利率高漲，沃旭、Vestas等股價都下挫，這使得歐洲的傳奇國家受到嚴厲的挑戰，丹麥的離岸風電業者受到影響，也影響了台灣離岸風力發電產業。

值得一提的是德國，今年德國大選，總理換上梅爾茨，德國調整過去奉行幾十年的財政煞車，將負債比率從○．三％拉高到一％，同時又加提五○○○億歐元特別債務，國防預算提高一○○○億歐元，這些動作都顯示德國將挺身而出當歐洲老大，這次帶領德國股市的是德國軍工股，最具代表性的是萊茵金屬，在二○一○年前後，萊茵金屬股價徘徊在二五歐元上下，到了二○二○年左右，萊茵金屬跑到七○歐元上下，這次直衝到一九二二歐元，市值超過八五○億歐元，萊茵金屬在二四年交出ＥＰＳ十七．八三歐元的好成績，今年可能跳升到二九歐元，二六年預估會達四三．四五歐元，這張亮麗成績單讓萊茵金屬股價擋不住（參閱二三五四期《先探》報導）。

全球軍工股士氣大振

萊茵金屬搖身變成德國的超級績優股，可以想見俄烏戰爭帶給歐洲軍火產業非常大的助力，德國軍工股如Renk Group、Hensoldt等都大漲，西門子、Bosch也昂首，法國如達梭、Thales也士氣大漲，如果順著這個方向找線索，在泰國設廠的jpp-KY是隱身在Thales的重要航太供應鏈成員，去年首季jpp-KY出現虧損，去年全年ＥＰＳ只有一．○二元，今年首季ＥＰＳ二．五一元，營收連續三個月創歷史新高，這個線索值得探索下去。