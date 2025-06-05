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輝達財報解密 天使回歸或魔鬼現形？

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

輝達公告亮麗的財報，儘管營收與獲利全面超標，但股價反應偏向溫和，或許暗示著新一季財務預測細節裡，藏著不確定的變數，這變數是天使？還是魔鬼？

輝達（Nvidia）日前公布二○二六會計年度第一季（截至二五年四月二七日）財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，單季營收達四四一億美元，年增六九％，高於市場平均預期的四三三億美元；而淨利增加二六％至一八八億美元，每股盈餘為○．八一美元，亦高於市場預期的○．七四美元。

以各業務來看，上季資料中心部門（包括ＡＩ晶片和相關零件）營收年增七三％，達三九一億美元，是輝達主要營收成長引擎，且在整體營收占比達到八八％。輝達表示，大型雲端供應商客戶貢獻資料中心部門的近半營收，還有五○億美元的銷售額來自該公司的網路產品，這些產品用於連接數十個輝達晶片用於ＡＩ研究。

輝達財報超出市場預期

營收占比第二大、約九％的遊戲部門上季營收年增四二％，達到約三八億美元，這是此部門營收的歷史新高紀錄，並遠超市場預期的二八．四億，主要是受惠RTX50系列顯卡的出貨帶動。另外，汽車和機器人部門與前一季度相比略微下降了一％，年成長則達七二％，為五．六七億美元，主要因自駕車晶片和軟體的銷售增加挹注。

不過，值得一提的是，雖輝達整體財務表現依舊強勁，但由於度過低基期導致營收年增開始逐步放緩，且面臨到中國市場存在許多不確定性，以至於第一季營收增速為近兩年來最低，而這也體現在毛利率上。因美國政府要求其H20產品出口到中國市場需要許可證，因此輝達在第一季認列了四五億美元的H20庫存減值以及採購承諾費用，故使毛利率出現明顯下滑現象，僅約六一％，然若排除此費用，毛利率將回到七一．三％。

而近來市場持續關注輝達的問題是，美國對中國的貿易限制是否將影響公司的長期成長，對此，市場聚焦輝達對於第二季的財測，公司預估第二季單季營收約為四五○億美元，也就是季增幅將從第一季的十一．九％下降至二．二％，而年增幅則從六九．二％下降至五○％；一方面是因H20出口限制導致了二五億美元的收入損失，另一方面則是客戶在等待馬上要量產的GB300產品。

中國市場受禁令限制

四年前，輝達在中國的市占率高達九五％，如今已下滑至五○％，且中國當地競爭者也正迎頭趕上。黃仁勳直言，美國對中國的晶片出口管制是場「錯誤」，先前的假設建立在中國無法製造ＡＩ晶片，但事實上，中國已經擁有ＡＩ了。因此，未來輝達將如何應對美中科技禁令，以及流失中國市場的衝擊為何，後續是否會再次推出針對中國市場的定製化產品等，都是市場持續觀望的動態。

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